Whindersson posa sem camisa em cima de jatinho: ‘Engordei a conta do banco’

Em férias no Pará, Whindersson Nunes compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira (23), um ensaio sem camisa. Mas, o que achou atenção dos internautas foi o humorista está em cima de um jatinho particular.

Na fila de foto postada no Instagram, Whindersson fez referência à música “Brilho”, do rapper Kawe, para descontrair sobre o dinheiro que ganhou durante a carreira.

"Mãezinha sei que sou teimoso um tanto, teimei tanto que engordei a conta no banco", escreveu o comediante na legenda da publicação.

Alguns seguidores ficaram chocados com a aquisição do comediante e fãs brincaram com a situação.

"Vitão num tem um avião, tem?", comentou um na postagem. "Sua mãe falou: desse já daí menino!", acrescentou outro entrando na brincadeira.

Em 2017, Whindersson já havia comprado um Cessna Citation II, avaliado em 350 mil dólares, aproximadamente R$ 1,4 milhões de reais.

"É pequeno, é apertado, é econômico. Obrigado, Deus! É a minha maior conquista. O negócio é pedir e quando vem tem que agradecer", disse o humorista na época da compra em suas redes sociais.

