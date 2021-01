Whindersson Nunes revela desejo de fazer procedimento estético

Whindersson Nunes revelou que sente vontade de mudar a aparência. A confissão foi feita na tarde desta quinta-feira (28), durante um bate-papo do Youtuber com os fãs pelas redes sociais. Questionado se tinha vontade de mudar alguma coisa em seu corpo, ele respondeu tinha vontade de fazer apenas uma modificação no nariz.

"Eu nunca fiz, mas tenho vontade de fazer. Meu nariz é até bonitinho e tal, mas desse lado ele tem um 'mondronguinho' que eu queria tirar", explicou, em vídeo publicado nos stories do Instagram.

O humorista disse que iria se inspirar em um procedimento feito por um amigo próximo. Na sequência das perguntas, Whind foi questionado sobre qual “poder” gostaria de ter: "Eu queria ser o 'super de boa'. Para quando as situações estiverem agitadas eu poder ativar", brincou.