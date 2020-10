Whindersson Nunes pede 'Green Card' paraense e governador responde: 'Tá emitido'

O humorista Whindersson Nunes mostra estar vivendo um caso de amor com Belém. Depois de passar a tarde em passeio com a direito a Parque do Utinga e banho de rio, na última terça-feira (20), o humorista se manifestou no Twitter.

"Queria saber quando eu vou ganhar meu green card de paraense", postou Whindersson, se referindo ao passe dado para que pessoas possam viver nos Estados Unidos.

Queria saber quando eu vou ganhar meu green card de paraense — Whindersson Nunes (@whindersson) October 21, 2020

O governador Helder Barbalho aproveitou para responder o piauiense, garantindo que o 'Green Card' já está emitido.

Tá emitido, @whindersson rsrs! Agora é fazer a naturalização... grande abraço e seja bem-vindo ao nosso amado Pará. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 21, 2020

Além dos elogios ao Estado, Whindersson já demonstrou carinho pelo Pará durante aparições em entrevistas trajando a camiseta papa-chibé.