Websérie musical 'Vem Nortear' estreia no YouTube com artistas do Pará

A Websérie Musical "Vem Nortear" estreia nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h30, no canal do Nortear Produções & Estúdio no YouTube. A produção reúne dez artistas em cinco números musicais, destacando a cena artística do Pará com inspirações no teatro musical.

A websérie é resultado do projeto "Vem Nortear - O Teatro Musical do Norte pro Mundo". Para a sua formação, uma chamada aberta selecionou dez artistas para um workshop gratuito de teatro musical. Durante cinco semanas, os participantes tiveram formação em canto, dança e atuação voltadas para o audiovisual.

Ao final do processo, esses artistas compuseram o elenco da produção, que agora chega ao público.

Talento Paraense em Destaque

"É muito comum vermos workshops e produções assim no eixo Rio-São Paulo, e queríamos desde o início mostrar que o teatro musical não acontece somente nessas cidades, mas também nos quatro cantos do país, como em Belém", afirma Pedro Cordeiro, diretor e idealizador da websérie.

Ele expressa satisfação com o resultado, que une as linguagens teatral e audiovisual em um produto, trazendo uma experiência ainda pouco explorada em Belém do Pará.

O elenco é formado por Clara Bandeira, Sarah Lis, Luis Carlos, Theo de Oliveira, Júlia Favacho, Pedro Pantoja, Yago Castro, Letícia Beleza, Demethrius e Danilo Monteiro. Para parte dos participantes, a websérie marcou a primeira experiência no audiovisual.

Experiência e Emoção nos Bastidores

A atriz Letícia Beleza compartilha sua emoção: "A websérie da Nortear foi um sonho virando realidade. A verdade é que eu não imaginava participar de algo assim um dia, e olha que passei a vida inteira idealizando tudo que via na TV e nos filmes".

Ela complementa: "Espero que todo mundo ame o resultado tanto quanto eu amei produzi-lo. A ansiedade já está a mil para ver o produto final de algo em que dediquei muita alma com meus colegas".

Luis Carlos, outro integrante do elenco, ressalta: "Foi minha primeira grande experiência no audiovisual. Eu sempre tive um interesse grande no audiovisual e no teatro musical e, quando descobri que a Nortear iria unir esses dois fazeres artísticos, fiquei muito empolgado".

Ele descreve a participação como desafiadora por unir dança, canto e atuação para o audiovisual, expressando gratidão pela divulgação dos talentos do Norte.

Obras Inspiradoras e Produção Local

A produção apresenta números inspirados em obras do teatro musical, como "O Corcunda de Notre Dame", "A Pequena Loja dos Horrores" e "Carrie - A Estranha", entre outras referências.

A atriz e cantora Clara Bandeira descreve a experiência como "muito mágica, principalmente pela relação que a gente construiu com todo o elenco e a produção. No dia, foi bem legal e gostoso de fazer. O processo foi lindo e é um trabalho do qual vamos nos orgulhar bastante".

A equipe técnica é composta por profissionais do Pará, atuando nas áreas de produção, iluminação, cenotécnica e organização de set. As músicas foram previamente gravadas em estúdio com colaboração do produtor musical Lucas Costa e do Estúdio Jungle.

Pedro Cordeiro reforça que "nas gravações, contamos com uma equipe totalmente paraense, atuando desde a produção até a parte técnica". Ele destaca a importância da colaboração musical e da equipe de professores e diretores do workshop.

As músicas apresentadas na websérie foram adaptadas para o português. A iniciativa é realizada em parceria com a ControVersos - Produções Artísticas. Os episódios também contam com tradução em Libras, garantindo acessibilidade.

A Nortear Produções & Estúdio, fundada por Yasmim Miranda e Pedro Cordeiro, atua na área de arte e comunicação, desenvolvendo atividades voltadas à formação e ao desenvolvimento de artistas na região.

Serviço

Estreia: Vem Nortear: A Websérie Musical

Vem Nortear: A Websérie Musical Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

28 de abril de 2026 (terça-feira) Horário: 19h30

19h30 Onde assistir: Canal da Nortear Produções & Estúdio no YouTube

Canal da Nortear Produções & Estúdio no YouTube Link: youtube.com/@nortearproducoes

youtube.com/@nortearproducoes Classificação indicativa: Livre

Livre Acessibilidade: Conteúdo com tradução em Libras

Conteúdo com tradução em Libras Realização: Nortear Produções & Estúdio

Nortear Produções & Estúdio Projeto: Vem Nortear – O Teatro Musical do Norte pro Mundo

Vem Nortear – O Teatro Musical do Norte pro Mundo Mais informações: @nortearproducoes