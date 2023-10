Websérie ‘Deu Praia’ terá episódios especiais destacando a cultura de Belém do Pará

O projeto “Deu Praia”, apresentado pelo fotógrafo e influenciador Neto Soares terá episódios especiais através do “Deu Praia com Música”, aonde o público será conduzido pelo apresentador a lugares turísticos de Belém, sempre acompanhado de um músico regional. Para começar o projeto, Neto Soares aproveita o clima de Círio de Nazaré, com um convidado especial: o cantor e compositor paraense Guto Risuenho.

Segundo Neto, a ideia dessa série especial surgiu a partir do momento que ele começou a perceber que sua audiência não era apenas paraense, e sim, de muitas pessoas de fora do Estado do Pará. “Eu estava apresentando diversos lugares mas faltava apresentar minha casinha”, esclareceu o apresentador. Neto afirmou que o foco é explorar a riqueza cultural e musical da região, proporcionando uma experiência única e envolvente para quem está assistindo.

VEJA MAIS

“É um momento em que vamos nos encantar ainda mais com a gastronomia paraense, a música e a nossa cultura como um todo”, reforçou Neto. Dentre as experiências gastronômicos vividas pelo apresentador e seu convidado especial, estão a chapa de mariscos, degustação de bolinho de maniçoba, sucos regionais, degustação de cachaça de jambu ao som de músicas do Círio de Nazaré interpretadas pelo próprio convidado, Guto Risuenho.

Neto explicou que vai apresentar também no programa “um pouco das ervas do Ver-O-Peso”. O influenciador se considera um apaixonado pela cultura do mercado. Ao ser questionado sobre como surgiu o convite para Guto Risuenho, ele esclareceu que “o Guto acrescenta no projeto, uma música linda em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, que foi um dos motivos de optarmos por iniciar com o Ver-O-Peso, já que o episódio sairia essa semana”, explicou.

Como conclusão da experiência vivida, Neto foi enfático. “Seja você um amante de novidades ou alguém que aprecie a cultura paraense. Não perca a oportunidade de descobrir essas joias escondidas. Embarque nessa jornada conosco e desfrute de todos os sabores e sentidos paraenses”, convidou o apresentador aos seus telespectadores.