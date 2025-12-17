Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Warner Bros. Discovery pede rejeição de oferta da Paramount e reitera apoio à fusão com Netflix

Estadão Conteúdo

A Warner Bros. Discovery informou que seu conselho de administração recomendou de forma unânime que os acionistas rejeitem a oferta pública de aquisição lançada pela Paramount Skydance, classificando a proposta como inadequada e repleta de riscos. Segundo a empresa, a oferta "não atende aos critérios" de uma proposta, previstos no acordo de fusão firmado com a Netflix no início de dezembro, em mais um capítulo da disputa pela compra do grupo de mídia.

No documento, a Warner Bros. Discovery reiterou apoio à combinação com a Netflix, afirmando que esse caminho representa "valor superior e mais certo" para os acionistas. O presidente do conselho, Samuel A. Di Piazza Jr., afirmou que, após uma "avaliação cuidadosa", o colegiado concluiu que a proposta da Paramount "tem valor inadequado, com riscos e custos significativos impostos aos nossos acionistas", acrescentando que a fusão com a Netflix oferece "benefícios convincentes" e maior previsibilidade.

A empresa destacou que a oferta da Paramount pode ser alterada ou encerrada a qualquer momento, sendo descrita como ilusória e não vinculante, ao contrário do acordo com a Netflix, que é "um contrato vinculante com compromissos executáveis". O conselho também ressaltou que não vê "diferença material" nos riscos regulatórios entre as duas transações.

Outro ponto central do comunicado foi a crítica à estrutura de financiamento da Paramount Skydance. Segundo a Warner Bros. Discovery, a família Ellison "não forneceu, e nunca forneceu, um backstop de capital", apesar de alegações em sentido contrário.

O conselho argumentou ainda que aceitar a proposta rival poderia gerar custos adicionais de cerca de US$ 4,3 bilhões, incluindo multa de rescisão e despesas financeiras, o que representaria aproximadamente US$ 1,66 por ação em potencial impacto negativo aos investidores. A Warner Bros. Discovery concluiu dizendo que seguirá adiante com a fusão com a Netflix.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paramount

Warner Bros.

oferta

aquisição

conselho

rejeição
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

TECNOLOGIA

Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

17.12.25 8h00

CULTURA

Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura

16.12.25 15h00

CULTURA

Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Vendas de ingressos já começaram, mas apresentações fora de São Paulo ainda não foram confirmadas

16.12.25 11h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

BANDA PARAENSE

I Love Pagode anuncia saída de integrantes e confirma mudanças no grupo

O anúncio oficial da saída de dois vocalistas foi feito na noite desta quarta-feira (17) nas redes sociais da banda, que prometeu continuar a agenda de shows e iniciar um novo ciclo em janeiro de 2026

17.12.25 23h50

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

Sucesso turco

Versão turca de Avenida Brasil, 'Leyla - Sombras do Passado', estreia no Brasil e ganha o público

Com 127 episódios, a versão turca de Avenida Brasil narra a história de vingança de Leyla, equivalente à icônica Nina, contra a cruel Nur (Carminha)

02.12.25 14h31

Novela Turca

Conheça a novela turca 'A Filha do Embaixador'; saiba a história e onde assistir

A dizi também é conhecida pelo título original 'Sefirin Kızı'

10.04.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda