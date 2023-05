Wanessa fala pela primeira vez sobre romance do ex com Isis Valverde: 'Tem diferenças'

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu os fãs ao ser questionada pela primeira vez sobre o namoro de seu ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, com a atriz Isis Valverde. De um jeito sincero, a artista afirmou que apoia o novo casal.

"Ele é pai dos meus filhos, então a gente separa e lógico tem diferenças e a gente tem questões que ficam ali, mas eu falei isso até na música Livre. Não existe o certo ou o errado. É tudo uma história linda que a gente fez, a gente fez dois filhos, a gente construiu uma história, a gente teve momentos incríveis juntos. Não deu certo, mas deu certo", revelou.

Durante participação em um programa de rádio, ela foi questionada se planeja um encontro de casais. Vale ressaltar que Wanessa vive agora uma relação com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um namoro no passado.

Recentemente, em participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou qual foi o motivo do fim do namoro com Dado Dolabella há mais de uma década. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos", destacou a artista.

VEJA MAIS