Walcyr Monteiro ganha homenagem no segundo ano de sua morte

A cultura popular, a cultura do folclore e das lendas da Amazônia permanecem vivas por meio das obras do escritor, jornalista, educador e, entre outros títulos, Walcyr Monteiro. Neste sábado (29), completa dois anos de sua partida, mas suas obras continuam reverberando para as antigas e novas gerações.

Como forma de marcar a data, Átila Monteiro, filho do escritor, vai liberar um vídeo inédito, por volta das 17h, falando sobre seu pai, algumas histórias e casos inéditos. O conteúdo será liberado no canal youtube "Viver agora- Lendas da Amazônia". O canal foi criado como forma de manter viva a obra e os trabalhos do escritor.

Além deste canal, o filho do escritor também criou o Instagram e facebook "lendas da Amazônia" com o mesmo propósito. "O projeto do canal visa manter o nosso folclore como fator de identidade, realizando o avivamento dessas tradições através da contaçao das histórias. Assim, essa manifestação cultural do nosso povo têm a importância primordial de manter a identidade única do cidadão amazônico", declara o filho do escritor.

Átila divide o espaço virtual com o filho, Pedro Monteiro, para mostrar o olhar de diferentes gerações em torno da obra do artista. "Veja, me apaixonei por essas tradições através da convivência com Walcyr Monteiro, meu pai, um apaixonado pela Amazônia, que me levou por meio de suas pesquisas ou mesmo em viagens pelo interior de nossa região, a ter esse sentimento de pertencimento de ser amazônida. Com meu filho, neto de Walcyr, sinto que estou cumprindo minha missão, uma vez que teremos pelo menos mais uma geração, falando, contando "causos" e sentindo orgulho de ser da Amazônia", acrescenta Átila.

Outra homenagem da família é a Editora Walcyr Monteiro Publicações, que permanece atuando para dar continuidade às publicações. Átila Monteiro explica que há uma quantidade considerável de material para ser publicado, mas que em decorrência do momento de pandemia está encontrando dificuldades para apoios e patrocínio.

Mas enquanto isso, ele segue separando e organizando esses conteúdos para uma futura publicação. Mas quem tiver interesse em alguma das 19 obras do escritor pode ir até o escritório da Editora, que fica situado na Av. Senador Lemos, n° 435, sala 506, Ed. Village Boulevard, próximo à Praça Brasil, bairro do Umarizal, em Belém-PA. Necessário agendamento para atendimento pelo WhatsApp (91) 98324 25 11.

Para a família do escritor, sem dúvida alguma, Walcyr Monteiro está junto aos seres encantados, que ele tanto descreveu em seus livros. E orgulhoso pelo filho e neto estarem mantendo as tradições e mostrando de geração em geração.

Walcyr é autor de Visagens e Assombrações de Belém, Visagens, Assombrações e Encantamentos da Amazônia, Cosmopoemas, Miscêlanea ou Vida em Turbilhão, As Incríveis Histórias do Caboclo do Pará, Histórias Brasileiras e Portuguesas para Crianças, Presente de Natal.