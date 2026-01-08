Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura será homenageado no Astra Awards com prêmio especial

O prêmio é entregue pela Hollywood Creative Alliance (HCA)

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura (Foto:Divulgação)

Wagner Moura será homenageado no Astra Awards com o Acting Achievement Award (Prêmio de Realização em Atuação, em português) por "sua extraordinária obra e seu impacto contínuo no cinema e na televisão mundiais". A cerimônia será na sexta-feira, 9, com transmissão ao vivo no YouTube.

O prêmio é entregue pela Hollywood Creative Alliance (HCA), organização de Los Angeles que reúne críticos, jornalistas, criadores de conteúdo e outros profissionais da indústria criativa. Em sua 9ª edição, o evento celebra obras do cinema, TV e mídia digital.

"Moura entregou uma das performances mais aclamadas do ano pela crítica em O Agente Secreto, da Neon, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, em que a interpretação de Armando consolidou ainda mais sua reputação como um dos atores mais convincentes e versáteis da atualidade", anunciou o Astra. (Leia a justificativa completa abaixo)

A premiação também destacou outros trabalhos do ator, como Narcos, Guerra Civil e Ladrões de Drogas, e sua estreia na direção com o thriller político Marighella.

O Agente Secreto concorre em duas categorias do Astra Awards 2025, Melhor Filme internacional e Melhor Ator em Filme de Drama. Na primeira, disputa com Belén, Foi Apenas um Acidente, No Other Choice, Valor Sentimental e Sirât; enquanto Moura briga pelo prêmio de atuação com Dwayne Johnson, Dylan OBrien, Jeremy Allen White, Joel Edgerton e Michael B. Jordan.

Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, lidera a lista da premiação com 10 indicações. Em segundo lugar estão empatados Pecadores, de Ryan Coogler, e Valor Sentimental, de Joachim Trier, ambos com nove indicações.

Astra Awards justifica escolha de Wagner Moura para prêmio especial

"O ator Wagner Moura receberá o Acting Achievement Award (Prêmio de Realização em Atuação) deste ano, em reconhecimento à sua extraordinária trajetória e ao seu impacto contínuo no cinema e na televisão mundial. Recentemente, Moura entregou uma das performances mais aclamadas pela crítica no filme O Agente Secreto, da Neon, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, em que sua interpretação como Armando consolidou ainda mais sua reputação como um dos atores mais convincentes e versáteis da atualidade. Sua atuação é marcada por nuances notáveis, tensão constante e profundidade emocional, reafirmando sua capacidade de elevar narrativas complexas, ao mesmo tempo que traz uma dimensão profundamente humana a cada papel que interpreta.

Antes de sua atuação em O Agente Secreto, que lhe rendeu indicações ao Gotham Awards, ao Critics Choice Awards e ao Globo de Ouro, o público ao redor do mundo já havia notado Moura por sua icônica interpretação de Pablo Escobar em Narcos, da Netflix, papel que lhe rendeu aclamação generalizada e diversas indicações a prêmios. Sua extensa carreira também inclui atuações marcantes em grandes projetos de cinema e televisão, como Elysium, Ladrões de Drogas, Gato de Botas: O Último Desejo, Shining Girls e Guerra Civil, demonstrando sua versatilidade em diversos gêneros, idiomas e formatos.

Moura também expandiu sua atuação criativa para além das câmeras, fazendo sua estreia na direção de longas-metragens com o thriller político Marighella. No início de 2025, ele fez história como o primeiro ator sul-americano a ganhar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes. Ao longo de sua carreira, Moura tem consistentemente entregado performances inteligentes, intensas e autênticas, o que o torna um merecedor e natural ganhador do Acting Achievement Award deste ano."

Cultura
.
