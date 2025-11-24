Wagner Moura samba no programa de Kelly Clarkson ao promover 'O Agente Secreto'

Nesta segunda-feira, 24, vai ao ar o The Kelly Clarkson Show que terá como convidado Wagner Moura. A gravação do talk show da cantora Kelly Clarkson com o ator brasileiro foi feita na última quarta-feira, 20, e serve como divulgação de O Agente Secreto nos Estados Unidos, que estreia nos cinemas americanos nesta semana.

Em vídeo prévio divulgado pelas redes sociais do programa, Wagner dança um pouco de samba e ouve um elogio da apresentadora: "Eu nunca vou parecer tão sexy assim!", disse ela.

Cotado para o Oscar, ele ainda comentou sobre a demora para voltar a gravar um filme em português, citando o governo de Jair Bolsonaro como um dos motivos. Além disso, falou sobre a banda Sua Mãe, da qual ele faz parte, e citou Roberto Carlos como influência para o grupo.

Esta não é a primeira vez do ator baiano participa do talk show. Ele também foi entrevistado por Kelly no ano passado, quando divulgava Guerra Civil, produção na qual contracenou com Kirsten Dunst.