Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura recebe mais um prêmio por ‘O Agente Secreto’ nos EUA

Trata-se da quarta estatueta conquistada pelo ator pelo papel até o momento

Estadão Conteúdo
fonte

O longa-metragem é ambientado no Brasil em 1977. (Victor Jucá/Divulgação)

Wagner Moura recebeu mais uma vez prestígio numa premiação internacional por seu trabalho no filme O Agente Secreto. Desta vez, uma menção honrosa do Newport Beach Film Fest, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos por sua "performance extraordinária". No Brasil, o longa fez sua estreia nos cinemas na última quinta, 6.

Trata-se da quarta estatueta conquistada pelo ator pelo papel até o momento. Além do Festival de Cannes (que também premiou Kleber Mendonça Filho como diretor), foi vitorioso no Festival de Zurique e no Festival de Chicago.

No momento, Wagner Moura está entre os principais cotados a concorrer ao Oscar de melhor ator em 2026. "A gente está fazendo tudo direito, mas eu acho que a gente tem que ter calma, respirar. Quando começa a ter essas indicações, aí eu começo a dizer que o caminho está parecendo mais real", afirmou o ator em outubro.

O Agente Secreto retrata as tensões sociais e políticas vividas no Brasil nos anos 1970.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

O Agente Secreto

Wagner Moura

prêmio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATLAS IMAGINÁRIO

Belém do futuro é tema de instalação interativa que marca reabertura do Fórum Landi hoje (9)

Com entrada gratuita, mostra estará aberta até 5 de dezembro, de segunda a domingo, na Praça do Carmo

09.11.25 7h00

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

COP 30

Programação cultural, cinema e exposições estão disponíveis na Casa BNDES, no Mercedários UFPA

Programação gratuita, o espaço reunirá uma programação intensa Experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade

08.11.25 16h14

FOCO

Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Projeto terá o tecnobrega e as tradicionais aparelhagens como destaque

08.11.25 15h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

QUE TAL?

Modelo faz o ‘marido de corno’ no OnlyFans e fatura R$ 45 mil por mês

Gisa Custolli começou a compartilhar os vídeos com outros homens após descobrir fetiche de esposo

28.08.23 18h37

ATLAS IMAGINÁRIO

Belém do futuro é tema de instalação interativa que marca reabertura do Fórum Landi hoje (9)

Com entrada gratuita, mostra estará aberta até 5 de dezembro, de segunda a domingo, na Praça do Carmo

09.11.25 7h00

CULTURA

Do poema ao palco: 'I-Juca Pirama' ganha vida como ópera brasileira inédita no Theatro da Paz

Espetáculo, inspirado no poema de Gonçalves Dias e criado por Gilberto Gil, Paulo Coelho e o maestro Aldo Brizzi, estreia nesta segunda (10), como parte do XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz, com récitas ainda nos dias 11 e 12, durante a COP 30

09.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda