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Wagner Moura pode ser o novo vilão de 007

Até o momento, ainda não foi revelado quem viverá a nova fase do espião.

Estadão Conteúdo
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A cerimônia do Oscar 2026 acontecerá neste domingo (15), em Los Angeles. (Foto: Reprodução/ Instagram | @theacademy)

Wagner Moura pode estar no próximo filme da franquia 007. Segundo o RadarOnline, o brasileiro estaria entre os atores cotados para viver um vilão no longa de Denis Villeneuve, previsto para estrear em 2028.

O artista disputa o papel com outros dois atores: Jean Dujardin e Christian Friedel. O portal ouviu fontes relacionadas à produção e uma delas, afirmou: "O vilão de Bond precisa parecer perigoso, mas também inovador. Às vezes, os estúdios correm atrás de grandes vencedores do Oscar, mas os vilões mais eficazes costumam ser atores que o público reconhece, mas não conhece totalmente".

Esta seria outra aparição de Moura em Hollywood. O brasileiro ganhou fama internacional ao integrar o elenco da série Narcos e, mais recentemente, atuou ao lado de Kirsten Dunst no longa Guerra Civil, de 2024.

Há mais um indicativo de que o baiano poderia estar na franquia. Um executivo que trabalha na escalação de elenco comentou ao RadarOnline as possibilidades de Moura estar no filme: "O que faz Wagner Moura se destacar é sua capacidade de dominar uma cena sem precisar elevar o tom de voz. Ele possui um calor e um charme naturais que cativam o público, mas, ao mesmo tempo, há sempre uma tensão subjacente que sugere que o personagem pode se tornar perigoso a qualquer momento".

Novo '007'

Em 2021, Daniel Craig se despediu do papel principal, que representou durante 15 anos. O último filme protagonizado pelo ator foi 007: Sem Tempo Para Morrer, cujo vilão foi representado por Rami Malek.

Até o momento, ainda não foi revelado quem viverá a nova fase do espião. Jacob Elordi, Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson são alguns dos principais nomes citados pelos fãs.

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Wagner Moura

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