Wagner Moura completa 50 anos: confira onde assistir aos filmes que marcaram sua carreira

Um dos maiores nomes do cinema brasileiro, Wagner Moura completa 50 anos neste sábado (27). Para celebrar a trajetória do ator, diretor e produtor, o Canal Brasil preparou uma programação especial com cinco filmes que marcaram diferentes momentos de sua carreira e ajudaram a consolidá-lo como um dos artistas mais prestigiados do país.

A maratona reúne produções que vão do drama à comédia e da ficção científica ao policial, incluindo personagens que se tornaram ícones do audiovisual brasileiro, como o inesquecível Capitão Nascimento, de Tropa de Elite 2.

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A programação começa às 11h com O Homem do Futuro (2011), dirigido por Cláudio Torres. No longa, Wagner interpreta João "Zero", um cientista que viaja no tempo para tentar mudar acontecimentos do passado e recuperar um antigo amor.

Às 12h45, será exibido Saneamento Básico, O Filme (2007), de Jorge Furtado. A comédia acompanha moradores de uma pequena comunidade que decidem gravar um filme para conseguir recursos destinados à construção de uma estação de tratamento de esgoto.

Na sequência, às 14h40, vai ao ar Deus É Brasileiro (2003), dirigido por Cacá Diegues. Wagner vive Taoca, um pescador que acompanha Deus em uma jornada pelo Brasil em busca de um substituto para assumir temporariamente suas funções.

Às 16h35, o público poderá rever Ó Paí, Ó (2007), ambientado em um cortiço no Pelourinho, em Salvador, onde os moradores vivem intensamente os dias de Carnaval.

Encerrando a homenagem ao indicado ao Oscar, às 18h15, será exibido Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro (2011). No sucesso dirigido por José Padilha, Wagner Moura retorna ao papel do coronel Nascimento, personagem que entrou para a história do cinema nacional.

(Divulgação)

Onde assistir aos filmes de Wagner Moura neste sábado (27)

11h – O Homem do Futuro

– O Homem do Futuro 12h45 – Saneamento Básico, O Filme

– Saneamento Básico, O Filme 14h40 – Deus É Brasileiro

– Deus É Brasileiro 16h35 – Ó Paí, Ó

– Ó Paí, Ó 18h15 – Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro

📺 Onde assistir: Canal Brasil.