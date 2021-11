'Vozes Amazonianas' é finalizado com live e lançamento de livro e vídeo

O projeto 'Vozes Amazonianas: Diversidade, Memória e Visibilidade no Território da Arte", será encerrado nesta terça-feira, 16, com live de lançamento do e-book homônimo, como resultado final do projeto, às 19h. Contemplado com o Edital Patrimônio Cultural Material da Lei Aldir Blanc – Pará, o projeto possibilitou a troca de ideias e a difusão da história atual da arte por meio de diálogos e depoimentos de artistas que fazem parte da Coleção Amazoniana de Arte, depositada na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Durante o desenvolvimento de 'Vozes' foram realizadas duas lives: Live #01 Travessias Amazônicas com os artistas e pesquisadores Armando Queiroz, Luciana Magno, Oriana Duarte e Pablo Mufarrej, e Live #02 Corpus e Memórias com Éder Oliveira, Marise Maués, Rafael Matheus Moreira, Rafael Bqueer e Victor de La Rocque.

Para além das lives, o projeto foi um campo de reflexão e trocas entre setores institucionais, criando diálogos e aproximações entre a Coleção Amazoniana, projeto elaborado pelo artista, curador e professor Orlando Maneschy, que congrega um grupo de alunos bolsistaS e não bolsistas, e diversos pesquisadores, como a museóloga Paola Maués e pesquisadores do Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas ao Ensino e Extensão – NITAE2 da Universidade Federal do Pará.

O projeto conclui seu compromisso com a Lei Aldir Blanc Pará com os lançamentos do livro Vozes Amazonianas, e um vídeo que reúne essas falas, o qual ficará disponível para livre download a partir desta terça-feira (16) no site do PPGArtes da UFPA, no Academia.Edu e no Portal do Livro Aberto da UFPA.

O LIVRO

O Livro Vozes Amazonianas, organizado por Orlando Maneschy e Maria Christina, reúne textos e obras que tratam do presente, sempre refletindo sobre os lugares de experiência, trazendo questões sobre a região e o pesquisar arte.

Pablo Mufarrej, Keyla Sobral, Paola Maués, Marisa Mokarzel, Luciana Magno, Maria Christina, Oriana Duarte, Marise Maués, Rafael Matheus Moreira, Victor de La Rocque, Rafael Bqueer, Paula Sampaio, Roberto Evangelista, Emerson Yura, Victor de La Rocque, Éder Oliveira, Lúcia Gomes trazem reflexões potentes sobre a arte e o viver na região.

Para Maneschy e Maria Christina “o projeto reitera parte da missão da Amazoniana, no sentido de aproximar um conjunto de falas, apresentadas em forma de lives e disponibiliza­das em rede, e em publicação e-book, com obras e textos reflexivos sobre o terri­tório amazônico, seu contexto histórico e patrimonial artístico, a partir do diálogo e da participação desses atores. Assim, múltiplas percepções e saberes são ativados nos encontros desses olhares e do patrimônio contido em documentos e obras pre­sentes na Amazoniana.”

O livro é um pequeno recorte que reitera a importância da coleção não só como acervo artístico e patrimonial da região que permanece em seu território aberto à pesquisa, mas que hoje já atinge reconhecimento nacional e internacional por constituir um ambiente diferenciado de pensar a arte e fazer pesquisa na UFPA, congregando em suas atividades o ensino, a pesquisa e a extensão por meio de distintas estratégias propiciadas no diálogo e na troca de saberes e fazeres.

LIVE

A live de lançamento do livro e do vídeo completa o processo desenvolvido pelo projeto no Edital da Lei Aldir Blanc Pará, mas não encerra os processos desenvolvidos na Amazoniana. Nesta terça, dia 16, Maria Christina e Orlando Maneschy, artistas, pesquisadores e editores do livro, junto com Paola Maués, museóloga da Amazoniana, debatem com o professor Tadeu Costa, do curso de Museologia, sobre os processos que foram operados no projeto, perspectivas para uma coleção que se pretende viva e agregadora na região amazônica. Será mais um momento de trocas de percepções e somas de ideias sobre o porvir.

Agende-se:

Live #03 Percursos – Lançamento de Livro

Data: terça-feira, 16, às 19h

Local: Instagram @amazoniana.ufpa

Link: abre.ai/vozesamazonianas