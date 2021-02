Vocalista da banda 'Carrapicho' morre após contrair covid-19

O vocalista da Banda Carrapicho, de Manaus, que fez muito sucesso na década de 90, morreu neste sábado (6) após contrair covid-19. Zezinho Corrêa estava internado em um Hospital de Manaus desde o dia 4 de janeiro, chegou a ser intubado mas faleceu aos 69 anos.

Relembre um dos maiores sucessos do 'Carrapicho'

"A família Corrêa vem a público comunicar o falecimento do nosso amado cantor Zezinho Corrêa. Zezinho estava internado desde o dia 14/01 no hospital Samel. No dia 07/01 foi transferisdo para o leito de UTI, no hospital Prontocord e lá estava lutando bravamente por sua vida. Em decorrência de complicações do covid-19, Deus quis o levar para a morada eterna, e hoje ele nos deixou", diz parte do comunicado feito pela família para informar a morte.

Segundo informações da família, No sábado, 23 de janeiro, Zezinho respondia bem ao tratamento, fazendo com que os médicos diminuíssem a sedação e os remédios. No entanto, dois dias depois, um novo comunicado da família informava uma piora no estado de saúde do cantor, quando ele foi intubado.

A banda Carrapicho surgiu no início dos anos 1980, em Manaus, tocando MPB (Música Popular Brasileira), migrando para o forró e depois se firmou e ganhou destaque nacional com as todas de boi bumbá. Em 1996, um produtor francês ouviu Tic, Tic Tac e dedidiu lançá-la na França. A música, então, tornou-se fenônemo na Europa e no Brasil, ficando na posição 34 das 100 músicas mais tocadas no país naquele ano.