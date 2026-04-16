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Vocal Livre se apresenta em Acará durante aniversário da cidade

Apresentação acontece no dia 18 de abril e integra a programação dos 151 anos do município

O Liberal
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O grupo Vocal Livre será a atração principal do projeto “É Tempo de Louvar” em Acará no próximo dia 18 de abril (Bia Mota/ Fotografia)

O grupo Vocal Livre será a atração principal do projeto “É Tempo de Louvar” em Acará no próximo dia 18 de abril. A apresentação integra a programação oficial de aniversário de 151 anos do município, organizada pela prefeitura e realizada na orla da cidade.

A celebração, organizada pela prefeitura, reúne uma programação especial marcada por cultura, tradição, fé e grandes shows. O objetivo é convidar a população a celebrar a história e a identidade do município. Ao longo de três dias, Acará viverá momentos de valorização das raízes culturais, fortalecimento das tradições populares e promoção do lazer, com atividades distribuídas em diferentes espaços da cidade, garantindo acesso e participação para todos.

Trajetória e destaques do Vocal Livre

Reconhecido como um dos principais nomes da música cristã contemporânea no Brasil, o Vocal Livre chega a Acará em um momento marcante de sua trajetória. Recentemente, o grupo ampliou sua projeção nacional ao vencer o quadro “Caldeirão de Vozes” no programa Caldeirão com Mion, da TV Globo. A vitória ocorreu com o projeto paralelo Coral Livre.

Além da conquista televisiva, o grupo também levou sua história para as telonas com o lançamento do filme “Por Outros Olhos”. A produção foi exibida em cinemas de todo o Brasil no último ano. Essas iniciativas reforçam a capacidade do Vocal Livre de dialogar com diferentes públicos por meio da música.

No repertório, sucessos conhecidos do público devem dividir espaço com canções que marcam a fase mais recente do grupo. O show em Acará promete valorizar a emoção ao vivo e a proximidade com a plateia. Mais do que um espetáculo musical, a apresentação reforça o caráter simbólico da programação de aniversário da cidade.

A celebração não marca apenas a passagem do tempo, mas também a trajetória de um povo forte e orgulhoso de suas raízes.

Programação completa do aniversário

A programação musical do aniversário de Acará conta ainda com uma série de atrações locais e regionais. Os eventos acontecerão ao longo dos três dias, com shows diversificados para todos os gostos. Confira as apresentações por dia:

  • Na quinta-feira, 17 de abril: 3º Rainha da Mandioca, DJ Rodrigo, Banda Sayonara e Benny Pérola Negra.
  • No sábado, 18 de abril: Vocal Livre, DJ Matheus Ultra, Louvores ao Rei e Taliely Souza (cantora acaraense).
  • No domingo, 19 de abril: 31º Festival da Farinhada, com shows de Victor Lima, Banda Sol Nascente, Margareth Sarué, Marcela e Projeto Reggae. Além do grande show de aniversário com DJ Alex Showman, Edu Farias, Diogo Oliveira, Manu Batidão e a banda Tôpinhão.

Com o lema “Acará 151 anos – orgulho de ser acaraense”, a festa convida moradores e visitantes a viverem juntos esse momento especial para o município.

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Vocal Livre

Acará

"É Tempo de Louvar”

Cultura
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