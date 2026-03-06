'Vladimir', nova série da Netflix, traz professora obcecada por colega de trabalho

Uma professora universitária em crise pessoal e profissional vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando um novo colega chega ao departamento onde trabalha. Esse é o ponto de partida de Vladimir, minissérie que acaba de estrear no catálogo da Netflix e aposta em uma narrativa provocativa sobre desejo, obsessão e os limites éticos nas relações dentro da universidade.

Protagonizada por Rachel Weisz, a produção acompanha uma docente de literatura que enfrenta um período turbulento na carreira e na vida pessoal. Em meio a questionamentos sobre seu futuro profissional e dificuldades familiares, ela passa a desenvolver uma fixação pelo recém-chegado Vladimir, jovem escritor que rapidamente se torna o centro de sua atenção.

Uma obsessão que muda a rotina

A presença de Vladimir, interpretado por Leo Woodall, altera a dinâmica dentro do departamento universitário. Carismático e talentoso, o novo professor desperta o interesse da protagonista de maneira crescente, fazendo com que pensamentos e atitudes passem a girar em torno dele.

Ao mesmo tempo, o ambiente acadêmico ao redor do casal se torna cada vez mais delicado. Rumores, rivalidades e disputas de reputação circulam pelos corredores da universidade, mostrando como as relações profissionais podem rapidamente se misturar com conflitos pessoais.

Problemas no casamento ampliam o conflito

Enquanto tenta lidar com seus próprios sentimentos, a protagonista também enfrenta um momento complicado em casa. Seu marido, John, interpretado por John Slattery, passa a enfrentar questionamentos ligados a acusações antigas envolvendo alunas da universidade.

A situação aumenta o clima de tensão na vida do casal e coloca ainda mais pressão sobre a professora, que já se encontra emocionalmente fragilizada.

Adaptação de romance literário

A minissérie é inspirada no livro Vladimir, publicado em 2022 pela escritora Julia May Jonas, que também participa da adaptação para a televisão como criadora e roteirista.

A narrativa é conduzida a partir da perspectiva da protagonista, permitindo que o público acompanhe seus pensamentos, inseguranças e desejos à medida que a obsessão pelo colega se intensifica.

Elenco e produção

Além de Weisz e Woodall, o elenco reúne nomes como Jessica Henwick, que interpreta Cynthia, esposa de Vladimir, e Ellen Robertson no papel de Sid, filha da protagonista.

Com oito episódios, a produção foi filmada em Toronto, no Canadá, e conta com direção de Shari Springer Berman, Robert Pulcini, Francesca Gregorini e Josephine Bornebusch.

Estreia e maratona garantida

Todos os episódios da minissérie chegaram de uma só vez ao catálogo da Netflix nessa quinta-feira 5, permitindo que o público acompanhe a história completa em formato de maratona.

Misturando drama psicológico e humor ácido, Vladimir explora desejos reprimidos, relações de poder e os conflitos que surgem quando a vida pessoal começa a interferir diretamente no ambiente profissional.