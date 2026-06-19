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Viviane Araújo relembra fase como cantora de forró e admite: 'Foi uma loucura em que me enfiei'

Atriz falou sobre o período em que assumiu os vocais da banda de forró Chamego de Menina

Estadão Conteúdo

Muito antes de se consagrar como um dos rostos mais conhecidos da televisão e ícone do carnaval, Viviane Araújo se aventurou na música. A atriz e rainha de bateria do Salgueiro relembrou esta fase pouco divulgada de sua carreira durante sua participação no programa Sem Censura, exibido na última quarta-feira, 17.

Durante a entrevista, Viviane Araújo detalhou o período em que atuou como vocalista da banda de forró Chamego de Menina, em 2008. Mesmo que a experiência tenha sido breve, a artista afirmou ter encarado o desafio com dedicação e buscado preparação.

Ainda sobre a experiência musical, a artista classificou a decisão como uma das mais inesperadas de sua trajetória profissional. "Isso foi uma loucura em que me enfiei. Foi uma experiência legal, mas que não deu certo", declarou Viviane Araújo.

A estreia musical e a mudança de visual

A primeira apresentação de Viviane Araújo como cantora aconteceu na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O local é conhecido por ser um importante centro da cultura nordestina no Brasil. Além da nova função, Viviane também surpreendeu com uma franja, que complementava sua imagem musical.

Preparação para os palcos do forró

Apesar de não ter prosseguido na carreira musical, Viviane Araújo revelou que se empenhou no projeto. Ela chegou a frequentar aulas de canto para aprimorar sua técnica vocal e sentir-se mais confiante durante as performances.

"Sempre pensei assim: se vou fazer alguma coisa, preciso me preparar um pouquinho para encarar. Quando surgiu essa ideia, fui estudar canto", contou a atriz. A declaração reforça sua busca por aprimoramento técnico antes de assumir os vocais da banda.

Uma carreira marcada pela versatilidade

A passagem pelo gênero forró foi apenas uma das diversas experiências profissionais de Viviane Araújo. Formada em Educação Física, ela buscou outras áreas artísticas antes de alcançar reconhecimento nacional.

Um episódio notável de sua trajetória foi em 1997, quando participou do concurso para eleger a nova Morena do Tchan. Viviane Araújo chegou à fase final da disputa, mas o título foi conquistado por Scheila Carvalho, que se tornou um dos símbolos do grupo baiano.

Atualmente, com uma carreira consolidada como atriz, influenciadora e figura emblemática do carnaval, Viviane Araújo encara a experiência nos palcos do forró como uma divertida lembrança. Esta fase ilustra sua disposição em aceitar novos desafios.

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Viviane Araújo

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