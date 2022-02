Viviane Araújo anuncia gravidez do primeiro filho

Viviane Araújo está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão. A atriz usou as redes sociais, na tarde deste sábado (19) para dar a imformação. Viviane tem 46 anos e vinha tentando engravidar desde setembro do ano passado. De acordo com o jornal Extra, Viviane está no terceiro mês de gestação.

"Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento!!! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor! Simmmmm! Eu estou GRÁVIDA!!! ! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade!!! Já não aguentava mais! Rsrs Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança!", disse ela ao anunciar a novidade em seu Instagra, emocionada ao lado do marido, num vídeo.