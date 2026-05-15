Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Vivemos uma cultura de distração', diz Rebecca Goldstein em debate com Maria Homem

Rebecca, de 76 anos, é referência em aproximar filosofia, ciência e literatura do debate contemporâneo

Estadão Conteúdo
fonte

Rebecca Goldstein (YouTube @thinkable.events)

Na mesa O Poder da Criação - Como Juntar Pensamento e Ficção, durante o São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, nesta sexta-feira, 15, as escritoras Maria Homem e Rebecca Goldstein passearam pelas fronteiras entre filosofia, criação e religião.

Rebecca, de 76 anos, é referência em aproximar filosofia, ciência e literatura do debate contemporâneo. A americana é autora de dez livros, de ficção e não ficção, entre eles estão 36 Argumentos Para a Existência de Deus e Platão no Googleplex: Por Que a Filosofia Não Vai Acabar.

"Criar é trazer algo ao mundo, algo que não estava lá antes. Nós queremos provar para nós mesmos que não estamos desperdiçando nosso tempo. É isso que nos diferencia de outras espécies", disse ela, que em 2015 foi agraciada com a Medalha Nacional de Humanidades pelo ex-presidente Barack Obama em uma cerimônia na Casa Branca.

"É ousado ter a sua voz na mente dos outros. Pedir que as pessoas leiam seu livro é um grande pedido. Sempre que escrevo preciso me convencer de que aquilo faz sentido e merece atenção", confessou Rebecca sobre seu ofício.

Já a psicanalista Maria Homem, autora de livros como Coisa de Menina? e Lupa da Alma, atuou como uma espécie de moderadora da mesa, trazendo à pauta questões sobre desejo e religião.

Ela citou que a colega de palco cresceu em uma família judaica e questionou como foi o processo dela para abrir mão da religião.

"Sempre achei a noção dos judeus serem um povo escolhido um pouco ofensiva. Mas o que me incomodava é o fato de existir tanto sofrimento e maldade no mundo com Deus olhando tudo. Cresci com isso pois minha família judaica sofreu muito na Europa. Então, havia essa contradição com Deus. Entendi muito a respeito disso lendo Bertrand Russell, que mudou a minha vida", explicou a americana.

A brasileira replicou brincando que teologia "se vira nos 30" para explicar o debate que há um "Deus bom" diante de um "mundo ruim". "Achei lindo a Rebecca confessar essa angústia moral e a relação com Russel. Nesse sentido vejo o livro como um objeto transformador em nossas vidas, assim como sessões de terapia".

"Estou na missão delirante de ampliação com a consciência e entendo que a criação vem da angústia", acrescentou Maria em outro momento, depois de perguntar quais foram as três experiências mais transformadoras da vida de Rebecca.

"Ir para a universidade, onde eu era como uma criança na loja de doces; ter filhos, deixando as paixões deles emergirem; e, por último, foi encontrar o meu marido o linguista Steven Pinker, que também participa do SPIW e assistia ao debate", respondeu a americana, sendo ovacionada pelo público.

Por fim, elas debateram se a criação e a leitura estão sendo afetadas com crescimento da inteligência artificial. "A IA é uma preocupação. Percebo que os estudantes não conseguem ler tanto como antes. Mas estou preocupada há muito, pois vivemos uma cultura de distração, com redes sociais e política, por exemplo", afirmou Rebecca.

Rebecca participa, ainda nesta sexta, da mesa O Instinto de Importar: Por Que Precisamos Sentir Que Nossa Vida Tem Sentido, ao lado do cientista Marcelo Gleiser, abordando o tema central de seu livro mais recente, The Mattering Instinct (ainda sem tradução no Brasil).

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, até esta sexta-feira, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.

No fim de semana, o festival leva uma série de eventos paralelos (side events) gratuitos para quatro Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. São eles: Heliópolis, Freguesia do Ó, Papa Francisco (Sapopemba) e Silvio Santos (Cidade Ademar). Não é necessário fazer inscrição; o acesso será por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços. A programação gratuita reúne nomes como Marcelo Gleiser, Maria Homem e Ivair Gontijo em debates e experiências imersivas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SPIW

filosofia

ciência

literatura debate
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

15.05.26 8h00

SHOWS

Carol Biazin traz turnê acústica a Belém focada na simplicidade instrumental e na troca com os fãs

Em entrevista, a artista detalha a expectativa para os shows em Belém e destaca a importância do ambiente teatral para potencializar a escuta e as emoções de seu repertório

14.05.26 12h27

DICAS

Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

A atriz e cantora anunciou o lançamento de "Basta Sentir", um treinamento digital voltado para quem deseja aplicar a lei da atração no cotidiano

14.05.26 9h27

DECLARAÇÃO

Whindersson Nunes afirma ter gasto R$ 40 milhões com drogas em um único ano

O influenciador relatou a perda de um patrimônio milionário, comentou sobre relacionamentos passados e compartilhou o processo de autoconhecimento pelo qual tem passado nos últimos meseS

14.05.26 9h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

15.05.26 8h00

CELEBRIDADES

Virginia confirma término com Vini Jr a três dias da convocação da seleção: 'Me permiti viver'

No comunicado, a empresária afirmou que viveu o relacionamento de forma intensa e sem reservas

15.05.26 8h29

TURISMO

Museus de Belém para visitar e conhecer: guia completo com atrações e horários

Conheça os principais espaços culturais da capital paraense e veja o que fazer em cada museu, com informações sobre acervo, horários de funcionamento e entrada

14.05.26 23h59

TELEVISÃO

Paraense estreia no 'Domingão com Huck' após convite surpresa de Milton Cunha

Natural de Belém, Erlon Gonçalves participa do quadro “3 Minutos pra Brilhar” neste domingo (17) e sobe pela primeira vez a um palco profissional

15.05.26 13h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda