Viúva de Henrique Maderite publica última 'pegadinha' do influenciador e agradece apoio

Fernanda Maciel, viúva do influenciador e empresário Henrique Maderite, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para agradecer o apoio que tem recebido desde a morte do marido.

Nos stories do Instagram, ela publicou uma mensagem direcionada ao público e escreveu: "Nunca terei palavras para agradecer tanto carinho e acolhimento". Na sequência, compartilhou um vídeo que classificou como uma das últimas "pegadinhas" feitas pelo influenciador.

Henrique Maderite foi encontrado morto na última sexta-feira, 6, em sua própria fazenda, em Ouro Preto, em Minas Gerais.

Últimos momentos

No último domingo, 8, Fernanda já havia usado as redes sociais para relatar como teriam sido os últimos momentos do influenciador.

Segundo ela, naquele dia estava a caminho de Juiz de Fora acompanhada do pai, onde participaria da comemoração do aniversário de 80 anos de uma tia. Henrique, por sua vez, seguiu para a fazenda acompanhado de um amigo próximo, identificado como Bernardo.

De acordo com o relato, o influenciador passou o dia realizando atividades que gostava. "Era o lugar que ele mais amava nessa vida", afirmou Fernanda. Ela contou que ele andou a cavalo e bebeu cerveja durante a tarde.

Mal-estar e tentativa de socorro

Ainda conforme o relato, por volta das 17h, Henrique teria se sentido mal e avisado ao amigo que iria tomar banho. Após estranhar a demora, Bernardo foi procurá-lo e o encontrou caído no chão.

Fernanda afirmou que o amigo tentou prestar socorro com massagem e respiração, mas o influenciador já não apresentava sinais vitais. Quando os paramédicos chegaram, ele já estava sem vida.

A viúva também comentou sobre os ferimentos vistos no momento em que ele foi encontrado. Segundo ela, Henrique usava uma corrente no pescoço e a medalha teria causado um machucado. Além disso, afirmou que ele pode ter batido a cabeça em um móvel ao cair.

Quem era Henrique Maderite

Nascido em 1975, em Belo Horizonte (MG), Henrique Maderite acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele era conhecido por produzir conteúdo de humor e por realizar parcerias com marcas.

Além do trabalho como influenciador, também era proprietário de um haras e mantinha uma loja online onde vendia bonés estampados com bordões usados em suas publicações, como "Sexta-feira, meio-dia".