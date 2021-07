Viúva de Chico Anysio está com quadro agravado pela covid-19

A viúva do humorista Chico Anysio, Malga di Paula, está internada em estado grave por conta da covid-19. A informação foi confirmada ao UOL por Felipe Batista, ex-marido da empresária. Ele explicou que Malga, de 51 anos, está em um hospital de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ele disse que o quadro é grave apesar de a empresária apresentar melhora da função pulmonar.

"Ela teve uma piora do rim, que parou totalmente. Os especialistas em rim estão cuidando desta questão", disse o ex-marido ao site de notícias.

Felipe Batista confirmou que a mãe de Malga di Paula também está internada por conta da covid-19, mas em outro hospital do estado. O especialista em investimentos disse que ela está em coma induzido após também apresentar um quadro grave.

Malga di Paula e Chico Anysio foram casados por 15 anos até a morte do artista em 2012. Em abril, ela afirmou que gostaria de "selar a paz" com os familiares do humorista após atritos por conta da herança. A empresária se casou com Felipe Batista em 2013 e os dois se separaram no ano.