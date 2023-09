Vitória Strada e João Guilherme trocaram beijos no Festival ‘The Town’, afirma jornalista

Após anunciar o fim do casamento com a atriz Marcella Rica em julho deste ano, Vitória Strada foi vista beijando João Guilherme na última quinta-feira (7), no Festival The Town, em São Paulo.

Segundo a publicação de Matheus Baldi, os atores trocaram carícias durante um after do festival musical e estão se conhecendo melhor.

Em entrevista ao Gshow, João Guilherme afirmou não ter ficado com ninguém na festa. “Aqui, no festival, não tive uma paquera. Acho um absurdo também, mas nenhuma, tá? Mas olha só, não terminou a noite ainda”, brincou.

Na internet, a publicação dividiu opiniões e alguns internautas se perguntaram qual é o segredo de João Guilherme, enquanto outros acharam justo a atriz ter ficado com o artista após o término.

‘Esse realmente é filho do Leonardo’, comentou um seguidor. ‘Casalzão, hein’, disse outro.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)