Vitão faz desabafo por conta de ataques de ódio gratuito na internet

Em vídeo postado no seu perfil do Instagram, na noite do último sábado (13), o cantor Vitão fez um longo desabafo sobre as críticas que vem recebendo dos internautas desde que começou a namorar Luísa Sonza e, mais recentemente, por conta de uma versão que fez de um dos grandes clássicos da música popular brasileira: ‘Não deixe o samba morrer’.

Segundo o cantor, de 21 anos, as pessoas tem destilado ódio gratuito e isso o tem deixado muito abalado. "Nunca quis falar muito sobre isso porque sempre achei muito sem sentido e achei que com o tempo as coisas fossem melhorar e passar, mas não. Eu sempre sonhei muito com a música, desde criança. Tive pais que me apoiaram pra poder seguir meu sonho. Hoje vivo da música: sou músico, cantor, compositor, instrumentista e produtor. Só estou fazendo meu trabalho, igual sempre fiz e vou fazer pelo resto da minha vida", declarou.

Vitão falou também sobre os ataques que seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza sofre constantemente. E garantiu que os dois só começaram a namorar depois que a cantora terminou o casamento com o youtuber Whindersson Nunes e que nunca disse a frase "Meu casal", atribuída a ele pelos internautas para ironizar uma possível conduta dissimulada.

"Desde que comecei meu relacionamento por causa de mentiras, vocês tem dificultado muito o meu trabalho. Isso tem mexido muito com a minha cabeça e meu coração. Vocês tem que começar a enxergar os músicos como trabalhadores, a música como uma profissão e não como um reality show em que as pessoas para serem julgadas pela vida pessoal ou qualquer coisa do tipo", comentou.

Falou ainda sobre os reflexos que todo esse linchamento virtual tem causado não apenas na vida dele, como da família. "Eu recebi ameaças, a minha família recebeu ameaças de morte e de rasparem meu cabelo e de tudo que é tipo. Graças a Deus tenho família, amigos, pessoas que me rodeiam e que me dão força diariamente. Talvez, se não fosse por elas poderia estar pensando em me matar, assim como aconteceu com outras pessoas, por causa do ódio da internet."

Por fim, disse que apesar de tudo não pensa em abandonar a carreira e apelou para a empatia das pessoas: “Eu espero que vocês que destilam ódio na internet, tenham um pouco de empatia diante dessa situação. eu tenho 21 anos, amo a música e não vou abandonar o meu sonho por causa disso. você não é obrigado a gostar de mim, mas peço respeito. queria muito agradecer a todos os meus fãs por estarem comigo e espero que tudo isso passe. por mais consciência, respeito e amor na internet, por favor.”