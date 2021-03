Vista luxuosa com panorâmica de São Paulo, de apartamento de Alok, chama atenção de web

Um registro fofo de Romana Novais, esposa de Alok, amamentando a filha do casal, Raika, de apenas 3 meses, foi compartilhado pelo DJ em suas redes sociais na última segunda-feira (1). Mas o que chamou atenção do público foi a vista exuberante do banheiro do apartamento luxuoso em que eles moram, na capital paulista.

No vídeo, o músico mostra o local com detalhes, como uma espécie de sofá ligado à grande banheira e os móveis em tons de branco. Ao fundo, uma vista panorâmica de São Paulo, com vários prédios em destaque.