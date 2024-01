Virginia Fonseca afirma que não pode fazer sexo com Zé Felipe; entenda

Virginia Fonseca revelou estar grávida do terceiro filho com Zé Felipe na última quarta-feira (17). A influencer aproveitou as redes sociais para agradecer os seguidores pelas mensagens de carinho e contou que estava planejando uma viagem romântica com o cantor, mas que não pode fazer sexo.

VEJA MAIS

“Hoje, vamos fazer uma viagem a passeio muito legal. De início, pensei que iria só eu e o Zé e que seria uma viagem de casais, já que tem mais um casal muito especial que vai com a gente, mas descobri que temos mais uma pessoinha indo junto. E por isso, por agora, nem amor eu e o Zé podemos fazer, mas vai ser uma viagem incrível e abençoada, tenho certeza”, completou.

Pouco depois de anunciar que estava grávida do terceiro filho, Virgínia Fonseca publicou um vídeo no YouTube para detalhar a novidade aos seus seguidores. Em seu canal, ela contou que está surpresa, mas muito grata pela novidade e mostrou o momento em que descobre que estava à espera de mais um herdeiro.