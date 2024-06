Viral no TikTok coloca obra de Machado de Assis em destaque entre jovens leitores

O livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, do escritor brasileiro Machado de Assis, viralizou nas redes sociais recentemente, graças à americana Courtney Henning Novak. Participando do projeto #ReadAroundTheWorld (Leia ao redor do mundo), que incentiva a leitura de um livro de cada país em ordem alfabética, ela escolheu o clássico para representar o Brasil, e, ficou tão entusiasmada ao concluir a leitura, que compartilhou a sincera reação em um vídeo no Tik Tok: “Por que ninguém me avisou que esse é o melhor livro já escrito?”.

Essa redescoberta se refletiu rapidamente nas vendas do exemplar. A edição em inglês do livro, agora, liderada a lista de mais vendidos na categoria “Literatura Latino-Americana e Caribenha” na Amazon dos Estados Unidos, ultrapassando obras de outros autores da região. O sucesso atemporal de Machado de Assis pode ser causado pela identificação que ele desperta no leitor em suas obras.

Segundo a professora de redação e literatura, Maura Izabelle, os livros do escritor brasileiro mostra a sociedade a partir da narrativas de personagens anti-heróis com falhas humanas perceptíveis. “A obra, realisticamente, mostra a morte como um fim inevitável, independentemente de se tratar de um ser com grandes feitos ou nenhum. É diante dessa realidade escancarada que se anuncia o ‘pequeno saldo positivo sobre a vida’ quando o personagem-título afirma que não teve filhos, e, portante, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da miséria humana”, acrescentou.

O sucesso atemporal de Machado de Assis pode ser causado pela identificação que ele desperta no leitor em suas obras, destacou a professora Maura Izabelle (Arquivo pessoal)

Além disso, Maura explica que o romance aborda temas universais como a infância, a escola, a descoberta do amor e a morte. “A traição humana, o julgamento pela aparência, e abriga por comida no episódio dos cães, que são temas que fazem parte do cotidiano social, criando laços emocionais com o leitor”, acrescentou a professora.

Para a educadora, a redescoberta de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” nas redes sociais abre novas portas: primeiro, desperta o interesse de leitores estrangeiros; segundo, valoriza a obra entre brasileiros mais jovens, público alvo do Tik Tok; e terceiro, destaca a importância da tradução.

Sobre o impacto das redes sociais na forma como clássicos literários são apresentados, Maura vê um impacto positivo. “Os vídeos curtos despertam o interesse pela trama e a curiosidade sobre o conteúdo”, afirmou a professora.

Ela observa que, assim, como os prefácios de livros e artigos influenciam leitores no passado, as redes sociais agora desempenham um papel similar. “Devemos superar o medo das novas tecnologias, não as vendo como inimigas, mas usá-las a nosso favor”, afirmou Maura.

CLÁSSICOS NUNCA SAIRÃO DE MODA

O livreiro e professor de português, Pedro Gama, acredita que a mágica na escrita de Machado de Assis ocorre por meio da capacidade do autor de revelar a personalidade dos leitores através de suas obras. “Nos livros de Machado, as páginas terminam, os livros não. Eles continuam com a gente, dando o que falar, criando debates e, principalmente, aproximando as pessoas”, afirmou.

O livreiro e professor Pedro Gama afirmou que o recente aumento na procura por obras de Machado de Assis, impulsionado pelo viral nas redes sociais, é parte de uma continuidade do interesse pelo escritor brasileiro (Ivan Duarte / O Liberal)

Gama observou que o interesse pela obra machadiana nunca diminuiu de verdade. “Todos os dias na livraria, nós temos leitores que procuram alguma obra de Machado de Assis. Carrego como livreiro o orgulho de saber que tenho a obra completa de Machado de Assis. A obra teatral, a poesia, os contos e os romances”, disse.

Segundo o professor, o recente aumento na procura por obras de Machado de Assis, impulsionado pelo viral nas redes sociais, é parte de uma continuidade do interesse pelo escritor brasileiro.

“Existe uma continuidade de um trabalho do autor, principalmente agora que reconhecemos não só o valor de sua obra, mas a reverberação de sua obra”, destacou Pedro. “O que mais amo em Machado de Assis é que ele não está aqui para falar nada, e mesmo assim, nós continuamos falando dele, por ele e para ele”, complementou.

INFLUÊNCIA

Após a viralização do livro, a influenciadora literária Marcelly Nascimento, de 28 anos, dono do perfil @melivrando no Instagram, se sentiu impulsionada pela americana a ler “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. A empolgação de Novak foi um fator decisivo para essa redescoberta.

“Dentro do literário, há uma discussão de que 'clássicos nacionais são chatos'. É algo em que eu acreditava quando adolescente, e que muitos adolescentes de hoje em dia continuam acreditando. Nossa literatura não é valorizada pelos leitores, então ver alguém de fora com tanta empolgação e elogios chama atenção da gente, é inevitável”, comentou Marcelly.

Mesmo já tendo um exemplar do livro em casa, a jovem só sentiu curiosidade de entender o livro agora. Marcelly explica que as leituras obrigatórias na escola - onde o livro se encaixa - muitas vezes são impostas de maneira desestimulante.

“Você recebe a notícia de que precisa ler porque sim. Não existe uma preocupação em contextualizar o adolescente, em chamar a atenção dele, em apresentar os benefícios de forma didática e atraente, em envolvê-lo. E, principalmente, em apresentar livros que de fato interessem para a faixa etária," refletiu a influenciadora.

Agora, redescobrindo Machado de Assis, Marcelly percebe a profundidade e complexidade da escrita do autor. "A leitura demanda muito mais atenção do que a maioria dos livros que tenho na estante. A escrita do autor e a narração do protagonista trazem muitas nuances implícitas. Não é o tipo de leitura que eu conseguiria fazer em qualquer ambiente," admitiu.