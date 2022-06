'Viradinha Sustentável' celebra mês da consciência ambiental em Belém

No próximo final de semana, 25 e 26, o Boulevard Belém recebe a 3ª edição da “Viradinha Sustentável”, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que transcorreu no último dia 5 de junho, mas que costuma ser comemorado ao longo do mês de junho.

A programação gratuita traz atividades para crianças e adultos, com contação de histórias, mesas redondas, oficinas e exposição fotográfica, além de feirinha de adoção de pets. O objetivo é promover a conscientização sobre a preservação dos recursos naturais.

Personagens do imaginário popular, como o Curupira, o Boto, a Iara e o Saci, vão percorrer os corredores do shopping convidando o público à participar da programação.

O evento iniciará às 10h30 com muita contação de histórias pelo arte-educador Kadu Santoro sobre o livro “Suvaco em Um Mergulho Animal”, que fala da importância da vida marinha. Também haverá a contação musical infantil “Urso Polar Astronauta”, com o músico Andro Baudelaire. E a criançada também vai curtir aulas de musicalização infantil durante as noites da Viradinha.

Já os adultos poderão curtir a oficina “Faça a Sua Própria Cuia”, que vai ensinar a técnica marajoara de desenhos nas cuias, além de atividades de yoga, oficinas de reaproveitamento de plástico tipo PET, de compostagem, de mandalas e de culinária sustentável. As inscrições são gratuitas e limitadas.

No sábado, a partir das 16h, o palco da Viradinha receberá as mesas redondas: “Turismo, Empreendedorismo e Produção Sustentável” com a participação da Izete Costa, a Dona Nena, produtora de cacau e chocolate 100% orgânico, na Ilha do Combu, em Belém; e “Raízes da Amazônia” sobre a flora da região com abordagem científica e cultural.

Ainda, a exposição “Multiverso Amazônia Sustentável” reunirá fotografias sobre o cotidiano ribeirinho, o combate às queimadas, as plantas e os saberes dos povos indígenas. As imagens são de autoria dos profissionais Fabíola Tuma, João Paulo Guimarães, Vitor Fonseca e Kaio Suma.

O evento contará também ainda com uma feirinha de adoção de pets, com cães e gatos do projeto Peludinhos, organização sem fins lucrativos que abriga cerca de 250 animais que vivem nos campi da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.

Agende-se

Viradinha Sustentável

Dias: Sábado e domingo, 25 e 26

Hora: a partir das 10h30

Local: Piso 3, do Boulevard Shopping