Em Belém, 'Bike Passeio' promove conscientização ambiental

No próximo domingo (26), um "Bike Passeio" tomará às ruas de Belém, visando incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte alternativo. O trajeto começa às 8h, partindo do complexo Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal. A programação faz parte da campanha da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em alusão ao mês de comemoração do meio ambiente. Para confirmar participação é necessária inscrição online.

No total, os ciclistas devem percorrer 12 quilômetros nas ruas de Belém. Antes de iniciar o percurso, os participantes receberão aula de alongamento para se preparar para a rota. Ao final do percurso, uma equipe especializada promoverá um momento para exercícios de relaxamento.

Segundo a Semma, o “Bike Passeio”, além de estimular práticas ambientais, é uma forma de contribuir para a qualidade de vida, aperfeiçoando as condições de saúde da população.

A programação do mês do meio ambiente da Semma iniciou no dia 5 de junho e já promoveu diversas atividades à população. Dentre elas: oficinas, seminários, atrações culturais e artísticas, além de programações gastronômicas, dentre outras atividades.

Serviço

Bike Passeio

Data: 26/06 (domingo)

Hora: das 8h às 12h

Local: concentração no Complexo Ver-o-Rio, localizado na Avenida Marechal Hermes, número 1374, bairro do Umarizal, em Belém

Inscrição: online



(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)