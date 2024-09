Dia da Amazônia terá ações da Virada Cultural Amazônia de Pé 2024 no Pará

Entre os dias 5 e 8 de setembro será realizada a Virada Cultural Amazônia de Pé 2024, uma série de eventos culturais promovidos pelo movimento Amazônia de Pé em comemoração ao Dia da Amazônia. A programação, que acontece desde 2022, contará com apresentações artísticas, oficinas e debates voltados para a proteção das Florestas Públicas Não Destinadas da Amazônia. Este ano, o evento focará em grandes eventos internacionais sediados no Brasil, como o G20, no Rio de Janeiro, e a COP 30, prevista para 2025 em Belém.

A programação da Virada inclui ações em várias cidades da Amazônia, como Belém, Santarém e Alter do Chão. Confira algumas programações:

Em Belém, o Circuito Amazônia 2024, organizado pelo CACODAN - Centro Acadêmico de Comunicação e Dança da UFPA, terá início no dia 5 de setembro, na Universidade Federal do Pará (UFPA). As atividades incluem diálogos sobre o protagonismo dos povos amazônidas e a preservação cultural por meio da arte, oficinas de comunicação e dança, além de um sarau cultural. A programação continuará nos dias 6 e 8 de setembro, com mesas sobre saúde na Amazônia e cinediálogos, além de atividades na Praça da República e dinâmicas sobre o território de Icoaraci.

Outras atividades em Belém incluem o Lambe Ação Contra Desinformação, organizado pelo Gueto Hub, com oficinas de colagem e discussões sobre fake news e novas tecnologias. A programação também abrange uma participação no Grito dos Excluídos, com colagem de lambes e coleta de assinaturas.

Em Colares, a Associação Samaúma realizará o Sarau Musical e Poético "Colares Aqui Tem Cultura", no dia 7 de setembro, com apresentações de carimbó, música e poesia, além de uma feira de artesãos. No dia 8, haverá uma apresentação de cinema na praça principal.

No município de Soure, o III Festival de Cultura Marajoara, promovido pela Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável (Cojovem), ocorrerá no Parque de Exposição da cidade, no dia 7 de setembro. O festival incluirá apresentações de carimbó, brega e outros ritmos, além de atividades como panfletagem e coleta de assinaturas.