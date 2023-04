Viração Literária, de Paulo Nunes, celebra 130 anos de nascimento de Bruno de Menezes com novo livro

Foi do fundo da gaveta, de anotações cuidadosamente guardadas, que Paulo Nunes extraiu o novo livro “Conta de Mentiroso” (Editora Amo!). O lançamento dessa obra e o relançamento de outro livro do autor, “Livro Insagrado das Traquinagens” (Amo!), acontecerão durante a Viração Literária, nesta sexta-feira, 31, na Casa da Linguagem, a partir das 19h. O evento aberto ao público e gratuito também celebra os 130 anos de nascimento do grande poeta paraense Bruno de Menezes.

A Viração Literária inclui performances literárias, com a participação da contadora de histórias Ana Selma Cunha; exposição em varal das ilustrações de Cláudia Cruz e de Tadeu Lobato - que assinam as ilustrações de Conta de Mentiroso e Livro Insagrado de Traquinagens, nessa ordem -; além de declamação de poemas e bate-papo com os artistas.

Em “Conta de Mentiroso”, Paulo Nunes explora textos lúdicos que são estruturados em versos especialmente voltada ao público infanto-juvenil. “Os poemas, creio eu, são mais apropriados para uma certa licença poética, uma mentirinha aqui e outra acolá. Quero fazer destes textos (que sejam) portas de entrada para novas leituras no mundo livro do papel, do lúdico. ‘Conta de Mentiroso’ trata de uma mentira gostosa, de jogo de linguagem”, define o autor.

'Conta de Mentiroso', de Paulo Nunes (Divulgação)

“Na beira d’estrada/ miro um matinho/ de flor rosada contornada de espinhos/ Me abaixei pra fazer dele/ um buquê verde-rosado/ foi quando uma voz acedeu:/ Maria, Maria fecha a porta/ que tua mãe morreu!”, um dos versos de “Conta de Mentiroso”.

Já “Livro Insagrado de Traquinagens”, originalmente lançado em 2022, reúne “fragmentos poéticos estruturados no absurdo do ‘nonsense’, a poesia que pretende dar asas à imaginação”, descreve Paulo Nunes. A publicação dialoga com autores como Cecilia Meireles, Mia Couto, Manoel de Barris e Antônio Barreto.

“Meus livros mais recentes visam a um público mais jovem, infanto-juvenil. Isto torna a linguagem trabalhada de forma mais lúdica, brincalhona. Bem diferente dos outros, de ensaios ou se poemas para adultos, como ‘Traço Oco’, por exemplo. ‘Conta de Mentiroso’ é um livro pra rir, quem quiser aprender, que aprenda sorrindo”.

'Livro Insagrado de Traquinagens', de Paulo Nunes (Divulgação)

A diagramação das duas obras é de Andréa Pinheiro.

Professor e pesquisador de literatura, o escritor paraense Paulo Nunes é um estudioso dos autores da lusografia, africanos de língua portuguesa e afropararenses e da literatura brasileira de expressão amazônica.

Os livros podem ser adquiridos na livraria Paka-Tatu e nos sites pakatatu.com.br e amoeditora.com.br .

A Viração Literária tem o apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP), Casa da Linguagem e Universidade da Amazônia (Unama).

Agende-se:

Viração Literária, evento de lançamento de livros de Paulo Nunes

Dia: Sexta-feira, 31,

Hora: 19 horas.

Local: Casa da Linguagem (Av. Nazaré, 31. Bairro de Nazaré).

Entrada gratuita.