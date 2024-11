Violonista Salomão Habib tem obra musical reconhecida como patrimônio cultural do Pará; saiba mais

Nesta terça-feira, 26, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) um projeto de autoria da deputada estadual Lívia Duarte, que reconhece a obra musical de Salomão Habib como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. O violonista possui 46 anos de carreira e é também compositor e pesquisador especializado na vida e obra do violonista e compositor Tó Teixeira. O Projeto de Lei aguarda agora a sanção do Governador Helder Barbalho.

"O coração está cheio de alegria por ter recebido essa notícia, que é o reconhecimento de 42 anos de trabalho. A gente se esforça para ser o porta-voz da cultura da Amazônia, assim como muitos artistas em um país tão cheio de contrastes como o nosso", agradeceu Salomão Habib.

Salomão foi professor na UEPA e no Conservatório Carlos Gomes. Além disso, é autor de 450 peças musicais, 46 discos, 8 DVDs e 6 livros. Membro da Academia Paraense de Letras, o compositor já realizou concertos em diversos países como: Cuba, Venezuela, Canadá, Suíça, Itália e Portugal, e, no ano passado, foi agraciado com o Prêmio Profissionais da Música. Além disso, Salomão Habib realiza o projeto Cantar-o-Lar, que já beneficiou 14 mil crianças de escolas públicas.

A autora do projeto, a deputada Lívia Duarte, elogiou e reconheceu o trabalho de Salomão antes da votação do projeto. "Um dos principais ícones da música paraense no mundo, compositor de primeiríssima qualidade", declarou Lívia.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)