Viola Davis visita o Brasil: 'É como um lar'

Viola Davis esteve no Brasil durante uma convenção da Prime Video para seu novo thriller de ação G20, com estreia prevista para esta quinta, 10. Na visita, expressou seu amor pelo público: "O Brasil é como um lar. É assim que me sinto".

"Sabe quando você está na sua casa, você está com a sua família? Você não tem que se explicar para a sua família. Eu sinto que não tenho que me explicar no Brasil. Eles me entendem", continuou. O evento de lançamento do longa foi promovido no Morro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

A atriz também elogiou a recepção dos brasileiros com relação ao seu trabalho: "Eles me veem. Eles veem meu talento. Eles veem meu coração. Eles veem minha negritude, minha feminilidade. Te amo, Brasil!".

A influenciadora Gabi Oliveira, que é ativista de negritude no Brasil, entrevistou Viola. No bate-papo, elas debateram a temática do filme.

G20 traz Viola Davis como Daniela Sutton, presidente dos Estados Unidos que, durante uma reunião da cúpula do G20 na África do Sul, é capturada por terroristas junto da família.

Perguntada sobre a escolha entre maternidade e a "presidência", a atriz respondeu: "Eu nunca fui presidente dos Estados Unidos, mas a maternidade demanda muito. É o papel mais importante que você interpretará, porque você tem que descobrir como nutrir a vida de um jovem ser humano".

"O primeiro inimigo que uma criança encontra é um responsável não saudável mentalmente", finalizou.

Confira aqui