Viih Tube mostra hematoma no bumbum após tombo em casa, durante festa

A madrugada de sábado (8) não foi tão boa para Viih Tube. A influencer e ex-BBB levou um tombo durante uma festa em sua casa e ficou com um hematoma no bumbum. Ela compartilhou no Instagram o machucado. As informações são do jornal Metrópoles.

“Gente, eu esqueci de contar para vocês, eu levei um tombo na escada ontem”, disse. Ela contou que o também ex-BBB Gui Napolitano, um dos convidados da festa, disse que o bumbum da ruiva não estava roxo. Mas, após sentir bastante dor, ela decidiu checar e se deparou com um hematoma enorme.

“Dói muito, me lembrem de colocar antiderrapante na minha escada? Eu não quero mais cair”, lamentou.

O ex-BBB 20 dormiu na casa da influenciadora e Viih chegou até mesmo a preparar um café da manhã para ele.