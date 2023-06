Vigia faz contagem regressiva para Arraial Vigilengo, com a diversidade cultural como tema

A população de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, está na contagem regressiva para dançar a quadrilha do Arraial Vigilengo. Com o tema “A Diversidade Cultural Enriquece Nossa Gente”, a festa começa no dia 30 de junho e vai até o dia 2 de julho, dando boas vindas ao veraneio.

VEJA MAIS

Realizado no Espaço Cultura Tia Pê, o Arraial promete preservar a memória e a história dos vigienses, com várias atrações, quadrilhas juninas, músicas, grupos folclóricos, feirinhas de artesanato e, claro, muito arrasta pé e shows de artistas locais e nacionais. Entre as atrações principais, está a banda Magníficos e o cantor Thiago Costa.

“Estou animado para voltar em Vigia. O último show que fiz na cidade foi no Carnaval e como sempre, foi sensacional. A galera tem uma energia surreal, cantando junto do início ao fim do show. Para o arraial, estou preparando um repertório especial de São João com muito forró, sertanejo”, diz animado Thiago Costa, que canta dia 2 de julho, às 22h.

A programação é uma realização da Prefeitura Municipal de Vigia. Para o prefeito Job Júnior, o Arraial Vigilengo 2023 representa a valorização da cultura local, além de um momento de lazer e fomento da economia do município. “Estamos possibilitando que o festival seja vitrine para artistas da terra, e que o comércio aqueça com o movimento de turistas e moradores locais”, declara.

"A valorização da nossa cultura local é o ponto central da gestão. Nós pensamos nos mínimos detalhes para fazer um evento de sucesso, como foi ano passado, com segurança e principalmente pensando na diversão da família vigiense e dos turistas que visitam Vigia nessa época”, completa o secretário de cultura Deyvison Nobre.

Confira a programação completa:

Programação das quadrilhas:

Sexta-feira (30)

17:00 às 20:00 Quadrilhas das Escolas Municipais

20:30 Quadrilha Top Dance

21:10 Quadrilha Sanfoneiros do Amor

21:50 Quadrilha Tradição Junina

22:30 Quadrilha Açucena do Amor

Sábado (1º)

17:00 Quadrilhas das Escolas Municipais

20:30 Quadrilha Atrapalhados na Roça

21:10 Quadrilha Os Desocupados Vigienses

21:50 Quadrilha Encanto Paraense

22:30 Quadrilha Os Malacabados de Vigia

Domingo (2)

17:00 às 20:00 Quadrilhas das Escolas Municipais

20:40 Quadrilha Sedução junina

21:20 Quadrilha Mistura Fina Vigiense



Programação musical:

Sexta-feira (30)

23:00 Banda Al4

00:30 Wanderley Andrade

01:30 Tamatá

02:00 Daniel do Acordeon

Sábado (1º)

23:00 Rangel de Moura

00:00 Pinduca e Banda

01:00 Jamilly Araujo

02:00 Tropa do Forró

Domingo (2)

20:00 Carimbó Beija Flor

22:00 Thiago Costa

00:00 Tamatá

00:30 Banda Magnificos