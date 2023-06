Arraiais de São Caetano de Odivelas e Vigia de Nazaré agitam nordeste do Pará

O mês de junho será de muito agito em São Caetano de Odivelas e Vigia de Nazaré, municípios do nordeste paraense, com a chegada de um dos períodos mais aguardados do ano: a Quadra Junina. Com programações que vão até o dia 2 de junho, a região prova, mais uma vez, que é rica em cultura e sabe fazer um arraial de respeito.

Em São Caetano de Odivelas, a programação será um mergulho na cultura dos bois de máscaras e dos cabeçudinhos com a 2ª edição do Arraiá na Praça. Durante todo o mês de junho, cerca de 28 cortejos arrastam os brincantes pelas ruas da cidade e se encontram para a apoteose na praça Dr. Cláudio Rendeiro em frente à Prefeitura, na avenida Floriano Peixoto.

Lá, a festa começou na última sexta-feira (2), mas vai até o dia 30 de junho. Entre as atrações musicais estão Pinduca, Wanderly Andrade, Viviane Batidão, Banda Xeiro Verde e o cantor Raied Neto (ex-Calcinha Preta).

O Arraiá na Praça é uma realização da Prefeitura de São Caetano de Odivelas, com o objetivo de enaltecer a cultura local, os artesãos e os fazedores de cultura em geral, além de reafirmar a cidade como uma nova rota turística da região, diz o secretário de cultura, Airton Simião.

“Fizemos um evento modesto no ano passado, vimos a enorme repercussão e organizamos um grande arraial para este ano, que vai durar todo mês de junho. Nossa expectativa é levar a cultura odivelense dos pierrôs e bois de máscara para todo estado. Não atrair apenas os municípios vizinhos, mas colocar São Caetano de Odivelas na rota turística paraense”, conta o titular da pasta.

Ele ressalta ainda que a programação do município é singular, não sendo encontrada em outras cidades paraenses. “As festas juninas são parte da cultura brasileira e a tradição do boi de máscara de Odivelas é única, você só vai encontrar aqui. E acompanhar o trajeto do boi e dos pierrôs é uma experiência indescritível. É história, tradição, arte, tudo misturado”, destaca Simião.

Vigia celebra a cultura local

Já em Vigia de Nazaré, o Arraial Vigilengo 2023 começa no dia 30 e vai até o dia 2 de julho. O público pode esperar as melhores quermesses, shows e as tradicionais barracas de comidas típicas. Toda a programação será realizada no Espaço Cultural Tia Pê, na travessa Quinze de Novembro.

Além das apresentações dos grupos folclóricos locais, a festa terá apresentações de Bois e Pássaros, além de bandas de renome do cenário regional e local. Um dos shows mais aguardados, é o da banda AL4.

Viviane Vilhena e Harrison Monteiro são os vocalistas da banda AL4 (Divulgação)

Naturalmente vigiense, a banda foi formada em 2015 e conta com os vocais principais de Viviane Vilhena e Harrison Monteiro. Para o arraial junino de Vigia, a dupla promete entregar interpretação das músicas mais tocadas do momento e levar o público a uma viagem no tempo relembrando os clássicos do brega marcante, saudade, cumbia, entre outros ritmos que embalam as noites de música paraense.

“Em junho, a gente trás não só o arrasta pé, xote e forró marcante pro repertório, como também os maiores sucessos da atualidade que o nosso público conhece e sempre pede nas nossas redes sociais. O público de Vigia e localidades próximas podem esperar não só as várias vertentes do forró, como também um show eclético com muitas surpresas, visto que em Vigia sempre tem que rolar de tudo. Nossa expectativa é poder levar um show dançante, animado e com muita qualidade!”, declara o vocalista da banda AL4.