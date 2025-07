Vídeos inéditos mostram incômodo de João Gilberto Ao ser gravado supostamente Sem aviso

O músico e produtor João Marcelo de Oliveira, filho mais velho do cantor João Gilberto (1931-2019), postou quatro vídeos inéditos do mestre da bossa nova. Sem identificação de data, os registros mostram João Gilberto mais velho, na sala de seu apartamento, no Rio de Janeiro.

João Gilberto aparece bastante à vontade. Ele fuma, afina o violão, toca e canta uma música infantil. Muda acordes, transforma-a em valsa. Depois, o filho João Marcelo se levanta e vai até o pai para afinar o violão.

Em outro vídeo, João canta o samba Cuidado com o Andor, do conjunto Os Anjos do Inferno, que ele mesmo nunca gravou.

No entanto, em determinado momento, o cantor, que até o momento aparentava estar bastante descontraído, percebe que está sendo filmado por alguém. Ele olha para a câmera, fecha a cara e diz: "Ah, você está filmando. É impossível!". A pessoa interrompe o registro.

Segundo João Marcelo, os vídeos que são vistos como ouro pelos fãs do cantor, foram feitos escondidos de João pela produtora Adriana Magalhães Hoineff, ex-esposa de João Marcelo. Os dois estão em litígio na Justiça.

"Alguns momentos desprotegidos com o meu pai", escreveu. "Acabei de encontrar alguns cartões de memória que usamos no Brasil", escreve João Marcelo, que mora nos Estados Unidos.

Um seguidor escreve que João Gilberto parece "bem incomodado após descobrir que estava sendo gravado. Procede?". João Marcelo responde. "Meu pai odiava ser gravado. É por isso que há tão poucas fotos ou vídeos nossos juntos".

Procurada pelo Estadão, Adriana reconheceu os registros acimas como sendo de 2014, mas afirma não foram feitos por ela e que nunca gravou João Gilberto escondida. Ela diz ainda que quem está tornando as imagens públicas é o próprio João Marcelo, e não ela.

Nos vídeo, quando João Gilberto percebe a gravação e João Marcelo retorna para o local em que estava sentado, é possível ouvir a voz de uma mulher perguntar "É para continuar?"

Adriana também enviou à reportagem fotos que ela afirma terem sido feitas na mesma noite. Nelas, João Gilberto está ao lado de Alice, filha mais velha de Adriana. João está com um violão na mão, que segundo Adriana, seria de Alice - o cantor teria indicado à ela qual modelo de instrumento comprar.

João Marcelo e Adriana são pais de Sofia Gilberto, de 9 anos. Ela já gravou um álbum, Garota Bossa Nova, e iria fazer uma apresentação no Rio de Janeiro no dia 13 de junho, mas o show foi cancelado por "motivos médicos".

"Tenho só boas recordações do João Gilberto e Sofia tem uma admiração enorme, escuta o avô todos os dias", diz Adriana.