Videoclipe paraense chega a final de prêmio nacional

Para o paraense Matheus Almeida, o brega vai além de cantar e dançar! Com o ritmo, ele conquistou a participação inédita na final de uma premiação nacional. O escolhido foi o videoclipe “Brega Night Dance Clube”, de Luísa e os Alquimistas feat. Keila, dirigido por ele.

Com uma carreira no audiovisual, Matheus Almeida, 25 anos, já se destacou no ramo publicitário, no qual possui formação acadêmica. Desde os 11 anos, ele já desenvolvia habilidade para a edição, influenciado pelo pai Eliezer Nascimento, que também é editor.

“Brega Night Dance Clube” foi lançado em maio de 2021 e concorreu na categoria “Melhor Videoclipe Estreante” no Music Video Festival (m-v-f- awards). A premiação, desde 2013, ajuda a destacar não apenas obras de produtores audiovisuais e músicos já “consagrados”, como também novos talentos. “Participar de uma premiação como essa representa muito pra mim, me incentiva a continuar trabalhando e criando narrativas que sempre quis assistir por aí. Ser do Norte tem um peso maior, pois vemos que quase sempre estamos ausentes em premiações, não que estamos trabalhando menos ou somos menos capazes, por que somos tanto ou até mais. Então, na minha primeira direção de um videoclipe, chegar tão longe é muito satisfatório e recompensador”, disse Matheus.

Quem venceu na categoria “Melhor Videoclipe Estreante”, em que o paraense concorreu, foi “Blue Echos”, de Caio Amon.

A HISTÓRIA

No videoclipe, duas mulheres combinam de ir em uma festa de brega. Ao chegarem no local que seria do evento, literalmente, “se lançam” em uma piscina. É justamente aí que, de fato, a festa começa. E o videoclipe Brega Night Dance Clube também.

As cantoras com as suas performances passeiam, ainda que indiretamente, por gêneros e ritmos como lambada, arrocha, brega, funk, pagodão, forró, tecnobrega, pisadinha, batidão e carimbó, todos até mesmo citados na própria canção.

“A história já é bem diferente por si só né? Duas amigas marcam de ir pra uma festa. Quando chegam não tem ninguém, apenas uma piscina brilhante que na verdade é um portal para uma outra realidade onde 3 guardiãs estão esperando-as para dar uma megafesta. E a estética tinha que acompanhar essa narrativa não tão convencional. Assim, fomos construindo um universo particular de Brega Night Dance Clube”, sintetiza Matheus.

Matheus produziu e editou o videoclipe (Taymari Leão/Divulgação)

“Desde a ideia até a gravação foram apenas dois dias, porque Luísa tinha uma estadia bem curta em Belém. Então, em pouco tempo tivemos que chamar equipe, procurar locação, figurino, direção de arte...”, explica o diretor. Ele também assinou a trabalhosa edição do vídeo: “Já depois de tudo gravado, o que mais demorou mesmo foi a edição, animações e todo o processo de pós-produção até a finalização. Foram noites sem dormir, em vários momentos duvidei que seria possível, sim, mas felizmente deu tudo certo”, conclui.