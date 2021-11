VÍDEO: Vocalista faz xixi no rosto de fã em show e banda pede desculpa

A atitude do vocalista de uma banda de rock americana causou polêmica nos últimos dias. Isso porque Sophia Urista fez xixi no rosto de um fã durante o show ocorrido na sexta-feira (12). As informações são do UOL.

A banda "Brass Against" se apresentava no festival "Welcome to Rockville", em Daytona Beack, na Flórida, quando um fã subiu no palco e a cantora mandou que ele deitasse. Ela, então, colocou sua região íntima acima da cabeça dele, abaixou a roupa e urinou em seu rosto. Apesar da polêmica que se tornou a atitude, a reação do fã dá a entender que ele gostou. Assista:

Após a repercussão, a banda envolvida disse que a vocalista "se deixou levar" pelo momento e que isso não voltará a acontecer. "Nos divertimos muito ontem à noite no Welcome do Rockville. A Sophie se deixou levar. Não é algo que o resto de nós esperava e não é algo que vocês vão ver novamente em nossos shows. Obrigado por trazer a energia ontem à noite, Daytona", publicou.