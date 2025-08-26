Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: policial interrompe blitz para beijar Caetano Veloso e surpreende o cantor

Abordagem inusitada ocorreu após show no Na Praia Festival; cena foi registrada e publicada nas redes sociais do artista

Hannah Franco
fonte

Policial para carro de Caetano Veloso em blitz no DF e beija cantor e Paula Lavigne. (Reprodução/Instagram)

Um momento inusitado envolvendo o cantor Caetano Veloso viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Durante uma blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal, no último sábado (23/8), o veículo em que o artista baiano estava foi abordado por um policial que, ao reconhecer o cantor, pediu e recebeu um beijo e um abraço, tanto de Caetano quanto de sua esposa e empresária, Paula Lavigne.

O episódio ocorreu por volta das 23h30, na DF-009, na entrada do Lago Norte, logo após a apresentação do artista no Na Praia Festival, no Setor de Clubes Sul, em Brasília.

No vídeo, publicado nas redes sociais de Caetano Veloso, o agente de trânsito aparece visivelmente emocionado ao perceber quem estava dentro do carro.

"O senhor tava fazendo show aqui em Brasília? Tudo bem? Coisa linda, rapaz! Eu posso dar um beijo no senhor?", pergunta o policial, segurando um bafômetro na mão. "Pode", responde Caetano, sorrindo.

Em seguida, o policial se aproxima da porta do carro e beija o cantor. Ainda emocionado, o agente comenta: "Ah, que maravilha! Que homem cheiroso!", arrancando risadas de todos no veículo. Ele então pede licença para também cumprimentar Paula Lavigne, que estava no banco de trás.

“É o efeito Caetano!”, reagiu Paula, em tom bem-humorado, após receber o beijo do agente.

