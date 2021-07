Vídeo mostra Luciano Szafir se alimentando

O ator Luciano Szafir aparece conseguindo se alimentar, com a ajuda de sua mulher Luhanna Melloni, após alguns dias sem conseguir fazer refeições normalmente.

"Primeira vez que está comendo, pela primeira vez em uma semana, né amor?", disse Luhanna nas imagens que circulam nas redes sociais, enquanto dava sopa a Szafir.

O último boletim médico divulgado pela assessoria do artista diz que ele vem apresentando melhora progressiva, porém ainda necessita de cuidados intensivos. "O ator e apresentador Luciano Szafir encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva, mas ainda demanda cuidados de terapia intensiva no hospital Copa Star. No momento, sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações de carinho e as vibrações positivas para sua recuperação", informa a assessoria.