VÍDEO: menina de 8 anos viraliza ao fazer a primeira tatuagem do pai

Uma menina de 8 anos, chamada Liz Garrido, está viralizando nas redes sociais após realizar a primeira tatuagem de seu pai, Lourenço Garrido. Em um vídeo, o pai documentou todo o processo da arte.

No vídeo, Lourenço grava a filha enquanto ela tatuava um rosto de borracha, instrumento feito para profissionais da área praticarem seus desenhos. Ele, então, a pergunta se ela quer tatuar o braço dele. A menina se assusta com o pedido do pai, mas fica animada e topa o desafio.

“Ô Liz, o que você acha de tatuar aqui no papai o seu nome? Você topa? Você acha que consegue?”, pergunta Lourenço. Liz responde: “Eu acho que sim.”

VEJA MAIS

Em seguida, a menina é vista realizando o decalque e, após colocar suas luvas pretas, recebe instruções sobre como usar a máquina. “Você vai passar bem levezinho, não precisa passar muito profundo”, orienta Ka Zibordi, companheira de Lourenço e profissional referência em micropigmentação e remoção a laser.

Durante o processo, o pai admite estar nervoso. “Estou com medo. Será que vai doer? Nunca fiz uma tatuagem na vida”, diz Garrido. Liz, por sua vez, tranquiliza o pai, afirmando que a tatuagem será indolor: “Não vai doer, é feita com amor”, brinca.

Nos comentários da publicação feita no Instagram de Lourenço, os internautas expressaram sua emoção e elogiaram o trabalho da criança. “Esse traço dela ficou impressionante para a idade dela, tá? Investe que tem dom nessa menina!!!”, comentou um. “Você tem noção de que ela nunca vai esquecer que o pai dela apoiou e deixou ela fazer a primeira tatuagem nele?”, questionou outro. “Como faço para agendar com ela?”, brincou um terceiro.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)