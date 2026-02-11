Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Luciana Gimenez desmente ligação com caso Epstein e explica suposto repasse milionário

Apresentadora mostra documentos e explica que seu nome apareceu por erro de interpretação de transações bancárias, impactando sua família

O Liberal
fonte

Luciana Gimenez (Instagram @lucianagimenez)

A apresentadora Luciana Gimenez desmentiu nesta quarta-feira (11), em São Paulo, qualquer ligação com o criminoso Jeffrey Epstein, após seu nome surgir em documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Visivelmente abalada, Gimenez usou suas redes sociais para provar sua inocência, exibindo extratos bancários e e-mails que explicam o ocorrido.

A confusão, segundo ela, se deu por um erro de interpretação de transações bancárias rotineiras, após o governo norte-americano solicitar ao Deutsche Bank registros de movimentações financeiras de 2019. O banco enviou um lote completo de dados, listando diversos clientes, incluindo Gimenez, que não possuíam relação com o caso.

Em seu desabafo, a apresentadora esclareceu a situação: "Esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias neste banco, neste dia em Nova York. Não é que são contas do Jeffrey Epstein", afirmou.

Suposto repasse de US$ 12 milhões

O ponto de maior polêmica que circulou foi a alegação de que Luciana teria recebido US$ 12,6 milhões de um fundo ligado a Epstein. Com o extrato em mãos, a apresentadora provou o erro de leitura dos internautas e veículos que divulgaram a informação falsa.

  • O valor de US$ 12 milhões: Pertence a um fundo do Deutsche Bank listado na linha abaixo do nome da apresentadora.
  • A transação real: A movimentação financeira de Luciana Gimenez foi de apenas US$ 22,09.
  • Origem dos fundos: Um e-mail oficial do banco confirmou que todas as movimentações citadas foram transferências internas (de sua própria conta de investimentos para sua conta-corrente física).

Repercussão familiar e medidas judiciais da apresentadora

Gimenez criticou a "cultura do cancelamento" e o impacto das fake news em sua família. Ela revelou que seu filho, residente em Nova York, sofreu bullying e "foi dormir chorando" devido à disseminação das informações incorretas. A apresentadora ainda expressou seu repúdio ao criminoso.

"Eu tenho repúdio, ódio, nojo desse cidadão. Um cara que estuprava mulheres, que mantinha pessoas em cárcere privado. Eu acordo e meu nome está envolvido com esse lixo da humanidade", desabafou.

Diante da situação, Luciana Gimenez confirmou que tomará as seguintes medidas legais:

  • Processos judiciais: Irá processar todos os perfis e veículos que espalharam calúnias e valores falsos.
  • Exigência de retratação: Pediu que os responsáveis retirem os conteúdos do ar imediatamente.
  • Esclarecimento profissional: Negou que sua saída da RedeTV! tenha qualquer relação com o caso, afirmando que apenas encerrou um ciclo na emissora.

Transações financeiras reais de Luciana Gimenez

No período compreendido entre outubro de 2018 e outubro de 2019, foram realizadas quatro operações de transferência entre contas próprias. A primeira ocorreu em 31/10/2018, no valor de US$ 4.812,45, seguida por uma pequena movimentação de US$ 0,26 em 02/11/2018. No ano seguinte, foram registrados dois lançamentos da mesma natureza: US$ 22,09 em 19/02/2019 e, por fim, US$ 254,16 em 31/10/2019.

"Dessa vez fui eu. Outra vez pode ser você, seu amigo ou sua mãe. As pessoas têm que ter responsabilidade pelo que falam", concluiu Luciana.

.
