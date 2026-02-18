VÍDEO: Kleber Mendonça Filho mostra efeitos especiais de O Agente Secreto

O diretor Kleber Mendonça Filho divulgou nas redes sociais um vídeo com os bastidores dos efeitos visuais de O Agente Secreto. Na publicação, o cineasta apresenta comparações entre as imagens captadas durante as filmagens e o resultado final após a aplicação de recursos digitais no longa.

Ao compartilhar o conteúdo, o diretor destacou o trabalho das empresas responsáveis pelos efeitos visuais: McMurphy, Brom e Lads. “Meses de trabalho e anos imaginando as possibilidades de compor um filme”, escreveu.

VEJA MAIS

Recife recriado digitalmente para ambientação em 1977

Entre as cenas reveladas está um momento em que o personagem interpretado por Wagner Moura observa a Ponte Duarte Coelho, no Recife. Como a história se passa em 1977, durante a ditadura militar, a equipe utilizou efeitos digitais para restaurar elementos da paisagem urbana da época.

Segundo o vídeo divulgado, foi feito um “retrofit” digital da estrutura da ponte, com a recriação do piso original e a inserção de veículos característicos dos anos 1970. A intervenção buscou devolver à cena aspectos históricos que já não existem mais na paisagem atual.

Efeitos reforçam atmosfera da ditadura militar

O material também mostra a criação digital de um gato de duas cabeças que aparece em determinado momento da narrativa, além da restauração de fachadas de cinemas antigos e pinturas urbanas que desapareceram com o tempo. Os recursos ajudaram a reconstruir o contexto político e social do período retratado.

Ambientado em Recife, o thriller acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, que retorna à cidade natal após deixar São Paulo e passa a viver sob identidade falsa. O elenco reúne ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes e Udo Kier.

Com trajetória marcada por reconhecimento internacional, o longa acumula 63 prêmios ao redor do mundo, segundo a produtora Cinemascópio. O desempenho consolida o filme entre os títulos brasileiros mais celebrados da temporada, com destaque para a força artística e técnica no circuito internacional.