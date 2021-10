VÍDEO: Edmilson Rodrigues segue em recuperação com apoio da música e do violão

A cantora e compositora Nathália Matos, filha do prefeito Edmilson Rodrigues, usou os Stories do Instagram, nesta quarta-feira (20), para mostrar alguns momentos ao lado do pai, em que os dois aparecem cantando e tocando violão. O prefeito de Belém segue com os cuidados para recuperação da Covid-19. Ele recebeu alta na última terça-feira (19), após 13 dias internado.

Além da cantora, o próprio prefeito divulgou a 'terapia musical' em suas redes sociais. Na legenda, o gestor municipal repetiu o dito popular: "quem canta, seus males espanta". "Enquanto sigo as recomendações médicas para seguir me cuidando em casa, vou me revigorando aqui com essa música das antigas", escreveu.

Edmilson testou positivo para Covid-19 no dia 1º de outubro e deu início ao tratamento ainda em casa. No dia 6, ele foi internado em uma unidade semi-intensiva, com auxílio de oxigenação não invasiva, e passou por fisioterapia por recomendação médica.