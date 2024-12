VÍDEO: Doação de ossada para população viraliza e gera críticas na web

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma fila de pessoas aguardando a doação de pedaços de carne e ossos, também chamado de ‘ossada’. De acordo com as imagens, gravadas na sexta-feira (6), a distribuição dos alimentos foi feita por uma associação de moradores do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza (CE).

O responsável pela associação, Márcio Cocão, afirmou que o trabalho de solidariedade é realizado há 14 anos, e que na ocasião do vídeo, foram doados 700 kgs de ossos por um dos vendedores de carne do Ceasa (Centro Estadual de Abastecimento). Em entrevista ao Poder 360, ele explicou que costuma receber doações do local para confeccionar pão, que é distribuído para os moradores da comunidade sempre nas terças e quintas-feiras.

A repercussão do vídeo nas redes fez com que Cocão recebesse críticas em comentários de usuários, que apontaram a falta de medidas sanitárias na manipulação da ossada. Márcio também foi criticado por seus ideias políticos, uma vez que ele foi candidato a vereador pelo PSB, em 2020. Cocão também apoiou Evandro Leitão (PT), nas eleições municipais de 2024.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também compartilhou o vídeo e teceu comentários irônicos sobre a atual gestão do presidente Lula.

Nesta segunda-feira (9) Cocão decidiu fazer um pronunciamento nas redes sociais sobre a repercussão do vídeo e se defendeu sobre as críticas que recebeu.

“Estávamos fazendo doação de ossos para sopa para a população carente. Há 14 anos desempenhando um trabalho social e há 5 anos realizando essa mesma doação de ossos para sopão, inclusive durante o governo Bolsonaro”, iniciou o responsável pela associação.

Cocão também retrucou Jair Bolsonaro e valorizou o trabalho realizado pela associação de moradores.

“O que o ex-presidente esqueceu de mencionar é que doamos: frutas, legumes, verduras, cestas básicas e sempre oferecemos sopão para os mais cuidados. Críticas recebidas diariamente, mas precisamos mesmo é de ajuda e de pessoas que trabalham em prol do bem ao próximo”, concluiu.