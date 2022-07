Vídeo de Leonardo dando selinhos e abraçando mulher viraliza; veja

O nome do sertanejo Leornado está entre os mais comentados na internet. O motivo é um vídeo, no qual ele aparece dando selinhos e abraçando uma mulher no que parece ser os bastidores de um show.

Nas imagens, uma moça de vestido vermelho se aproxima do artista, e ele a puxa contra o seu corpo. Depois, roda com ela e dá dois selinhos. Ambos ficam bem abraçados, e Leonardo chega a dizer: "não, isso vai dar problema lá em casa".

Outra pessoa pede mais um selinho entre eles, mas logo em seguida alguém da produção põe a mão na câmera e diz: "não pode filmar".

Não há como saber a data exata de quando esse vídeo foi gravado, mas é possível notar que não é atual. Leonardo é casado desde 1995 com a jornalista Poliana Rocha.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)