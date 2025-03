VÍDEO: Danilo Gentili se irrita com interdição na saída de prédio e ataque de fúria viraliza

O apresentador Danilo Gentili se envolveu em uma situação inusitada que gerou grande repercussão nas redes sociais. Na última semana, o apresentador do programa The Noite, do SBT, demonstrou indignação ao ser impedido de acessar a rua em que mora devido a uma obra de interdição. O momento foi registrado em vídeo por um homem aparentemente ligado à construção.

Nas imagens, é possível ver Gentili visivelmente irritado, reagindo à obstrução da entrada de sua residência. O apresentador, furioso, atira objetos de sinalização, como uma placa e um cone, para longe, dizendo em alto e bom som: "[Quero ver você] interditar eu de entrar na minha casa".

Durante o incidente, o apresentador foi abordado por um dos funcionários da obra, que tentou explicar que estava apenas cumprindo sua função. No entanto, ele não poupou palavras e desafiou a interdição, respondendo com agressividade. Ao ser questionado sobre sua identidade, Gentili se identificou como morador do local, mas a frase ficou incompleta devido ao barulho da obra.

O vídeo também mostra o homem que registrava a cena chamando o humorista de "maluco", e desdenhando da situação. Gentili, por sua vez, respondeu ao comentário com um gesto agressivo, mostrando o dedo do meio para os trabalhadores. "Tá de saco cheio? Problema seu, rapaz!", finalizou o apresentador, visivelmente irritado.