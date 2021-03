Vídeo da família faz Projota ir aos prantos; saiba o motivo

Projota sempre deixou claro que a prova que mais queria vencer no BBB 21 era a do Anjo. Isso porque o rapper sonhava em receber o vídeo da família e rever, principalmente, sua esposa Tâmara Contro e sua filha Marieva. Neste domingo, depois de ganhar a última prova, ele conseguiu realizar seu desejo. "Meu Deus, ela está muito linda", disse, aos prontos, quando a pequena apareceu na TV, durante o Almoço do Anjo.

Além de Projota, estavam no quarto Arthur e Pocah, que também não conseguiram segurar a emoção. "Que família linda", comentou Arthur. Pocah concorda. "Meu Deus, que famílião".

Além da família e da esposa, apareceram no vídeo o pai do rapper, as tias, a avó e o irmão.