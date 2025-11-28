Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
VÍDEO: Criança viraliza ao cantar 'Oh Happy Day' com potência vocal durante ensaio escolar em Marabá

Internautas destacam talento revelado durante ensaio na Casa da Cultura

Amanda Martins
Criança surpreende durante preparação para apresentação natalina em Marabá (Reprodução/ Instagram)

O talento do cantor mirim Luiz Gabriel está chamando atenção nas redes sociais após um vídeo gravado durante o ensaio de uma apresentação natalina escolar viralizar desde a última quinta-feira (27). A gravação foi feita na Fundação Casa da Cultura de Marabá, onde estudantes se preparam para o evento especial de Natal organizado no município. A apresentação acontecerá nos dias 19 e 20 de dezembro. 

Assista ao vídeo:

No vídeo, Luiz Gabriel interpreta a canção Oh Happy Day”, de Edwin Hawkins, demonstrando desenvoltura e alcançando notas graves e agudas sem dificuldade. Mesmo sem uma plateia oficial, e acompanhado por banda e coral, a criança aparece cantando com segurança e chamando atenção pela potência da voz.

A publicação ganhou grande repercussão nas redes sociais e tem encantado internautas. Entre os comentários, muitos usuários compararam o talento do garoto ao do cantor Michael Jackson, que faleceu em junho de 2009.

“Ele canta realmente bem, não forçou em nada e atingiu as notas sem desafinar. Foi de notas graves para agudas sem dificuldades”, disse uma internauta. 

“Que coisa linda tanto talento saindo de um garotinho exalando arte com essa voz maravilhosa. Alimenta a alma e o coração, traz fé na vida e no futuro”, elogiou o prefeito de Marabá, Delgado Toni Cunha. 

Criança viraliza ao cantar 'Oh Happy Day' com potência vocal durante ensaio escolar em Marabá
Cultura
